Польша не намерена передавать Украине сразу все свои МиГ-29

Более точную информацию о процессе передачи Минобороны страны пока держит в секрете

ВАРШАВА, 27 марта. /ТАСС/. Польские власти не намерены передавать Украине сразу все свои истребители МиГ-29, более точную информацию о процессе передачи Минобороны пока держит в секрете. Об этом заявил в понедельник в эфире радиостанции RMF заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский.

"Думаю, мы не будем отдавать все. Точно не в одной партии", - сказал он.

По словам Яблоньского, процесс передачи истребителей осуществляется в атмосфере секретности. "Я точно не скажу, как это будет происходить. Минобороны пока предпочитает держать это дело в секрете", - отметил он, заверив, что информацию о передаче самолетов вскоре обнародуют.

Польша располагает 28 истребителями МиГ-29. Они дислоцированы на авиабазе в городе Мальборк.

16 марта польский президент Анджей Дуда заявил, что Украина в ближайшие дни получит от Польши первые четыре истребителя МиГ-29. По его словам, остальные самолеты сейчас проходят сервисное обслуживание, будут подготовлены и переданы.