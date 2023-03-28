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ЦАМТО

Польша создаст новые технологические линии по производству боеприпасов для Киева

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
Источник изображения: © РИА Новости Алексей Витвицкий

ЦАМТО, 27 марта. Польша создаст новые технологические линии по производству боеприпасов для Украины. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий в интервью радиостанции RMF FM.

По словам М.Моравецкого, 27 марта в Польшу приедет еврокомиссар по промышленности Тьерри Бретон, который посетит оружейный завод DEZAMET.

"Мало того, что этот завод может рассчитывать на новые заказы, он также может рассчитывать на европейские деньги. На этом заводе и в других местах Польши мы будем устанавливать новые технологические линии для производства боеприпасов", – сказал М.Моравецкий.

"На этом заводе мы постараемся как можно быстрее увеличить производство, учитывая, что там есть люди, есть компетенции, есть уже существующие технологические линии. Производительность этого завода слишком мала по сравнению с тем, что я хотел бы сегодня", – добавил он.

По словам М.Моравецкого, Германия намерена поддержать частных производителей боеприпасов, и Польша хочет сделать то же самое.

При этом польский премьер заявил, что Украине необходимо поставлять несколько тысяч снарядов в день. "Ежедневно украинцы используют от двух до пяти тысяч, даже шесть тысяч снарядов. Поэтому это производство должно быть адекватным", – сказал он.

Как напоминает "РИА Новости", лидеры ЕС на саммите в Брюсселе в минувший четверг поддержали план по ускоренной передаче Украине боеприпасов, совместным закупкам и наращиванию военного производства. Ранее главы МИД и минобороны ЕС согласовали на политическом уровне план, предусматривающий поставки Украине в течение 12 ближайших месяцев одного миллиона боеприпасов, а также совместные закупки и производство для пополнения собственных запасов и продолжения поставок Украине в среднесрочной перспективе.

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Страны
Германия
Польша
Украина
Проекты
Евросоюз
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