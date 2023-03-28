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ЦАМТО

Минобороны обнародовало детали инцидента с украинским БЛА под Тулой

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Пульт управления комплексом РЭБ «Поле-21»
Пульт управления комплексом РЭБ «Поле-21».
Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ/mil.ru

ЦАМТО, 27 марта. Киевский режим 26 марта попытался атаковать российскую территорию с помощью беспилотника Ту-141 "Стриж" в ударном исполнении, заявило Министерство обороны в Telegram-канале.

"Киевским режимом была осуществлена попытка совершения атаки беспилотным летательным аппаратом типа "Стриж" (Ту-141) в ударном исполнении", – говорится в сообщении.

Отмечается, что развернутая в регионе группировка средств ПВО, куда входят ЗРС С-300, ЗРПК "Панцирь-С1" и комплексы радиоэлектронной борьбы "Поле-21", обеспечила надежное прикрытие с этого направления.

"Комплексом РЭБ "Поле-21" было осуществлено воздействие на ударный украинский беспилотник, в результате которого была выведена из строя его система навигации", – уточнили в министерстве.

В итоге БЛА потерял ориентацию и упал в районе населенного пункта Киреевск Тульской области. На месте работают специалисты Минобороны, МЧС и силовых структур, добавили в оборонном ведомстве.

Как сообщает "РИА Новости", ранее в воскресенье комитет по региональной безопасности Тульской области сообщил о взрыве в Киреевском районе. В результате произошедшего три человека получили ранения. Кроме того, десять частных домов получили повреждения, в шести многоэтажках выбило стекла в подъездах. На месте работают все оперативные службы, организовано оцепление. Сейчас угрозы безопасности населения и инфраструктуры нет. Губернатор Алексей Дюмин проинформирован о произошедшем, он координирует работу всех служб и дальнейшие действия.

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Страны
Украина
Продукция
96К6 Панцирь-С1
С-300
Компании
МЧС
Проекты
БПЛА
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