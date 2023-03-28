В 1999 году в Сербии солдаты НАТО соблюдали "особые правила безопасности"

IFQ: в Сербии солдатам НАТО отдавали особые приказы из-за использования обедненного урана

Запад заявляет о "безопасности" использования обедненного урана, но особые директивы 1999 года доказывают обратное, пишет IL Fatto Quotidiano. Тогда солдатам НАТО в Сербии и Косово было приказано "держаться подальше" от танков и зданий, поврежденных ракетами с обедненным ураном.

Директивы были предельно ясны: военным рекомендовалось "держаться подальше от танков, транспортных средств и зданий, поврежденных обычными или крылатыми ракетами с обедненным ураном". Документы предписывали "надевать защитную маску при работе на дистанции в 500 метров [от таких объектов]". Пояснялось, что "вдыхание нерастворимых частиц урановой пыли в долгосрочной перспективе связано с последствиями для здоровья, включая рак". В документах объяснялось, что "пища и вода станут непригодными для потребления ввиду загрязнения", и уточнялось, что "исследованием разрушенных и поврежденных транспортных средств и материалов должны заниматься исключительно квалифицированные специалисты", всегда надевая "защитные маски и перчатки, чтобы урановая пыль не попала в организм".

Это было 22 ноября 1999 года. Солдаты KFOR ("Силы для Косово") альянса НАТО не так давно вошли в Косово после бомбардировок Сербии, в ходе которых было применено 13 тонн снарядов с обедненным ураном. Вчера была двадцать четвертая годовщина начала тех обстрелов. Упомянутые выше директивы были "десятью золотыми правилами" тогдашнего подполковника Освальдо Биццарри, который командовал подразделением атомной, бактериологической и химической защиты. Они также попали в протоколы судебного процесса Высшего суда в Белграде против НАТО (которая, однако, отстаивает свой иммунитет), инициированного гражданскими лицами и военнослужащими страны, где статистические данные показывают значительный рост онкологических заболеваний в наиболее пострадавших районах. Директивы отнюдь не секретны: сам Биццарри, орденоносный офицер, с 2014 года находящийся в отставке в звании бригадного генерала, продемонстрировал и прокомментировал их 6 декабря 2017 года на слушаниях последней парламентской комиссии по расследованию проблемы применения обедненного урана под председательством Джан-Пьеро Скану.

Видео, аудио и стенограммы слушаний можно найти в Сети: парламентарии спросили Биццарри, почему итальянские вооруженные силы ждали до 1999 года, чтобы принять к сведению риски, на которые американское командование обращало внимание с 1993 года. Риски связаны с микро- и наночастицами, которые рассеиваются после попадания бронебойного снаряда с обедненным ураном в броню танка. Речь идет о частицах не только урана, как писал Биццарри, но и других металлов, участвующих во взрывах и сгорании при температуре до трех тысяч градусов. О них говорилось во многих десятках экспертных заключений, которые легли в основу более чем 300 судебных постановлений, вплоть до решений Верховного кассационного суда, о присуждении льгот и компенсаций военнослужащим, заболевшим раком — прежде всего крови — в результате прохождения военной службы, и семьям погибших. В делах такого рода применяется критерий вероятности, который не работает в уголовном праве, но работает в гражданском — даже при отсутствии прямой причинно-следственной связи, которая не была научно выявлена с полной уверенностью, как это было в течение десятилетий с курением. Итальянская юриспруденция сильно продвинулась, и адвокат Анджело Фьоре Тарталья, который уже некоторое время участвует в этих процессах, не просто так сотрудничал со своим сербским коллегой Срджаном Алексичем, как и доктор Рита Челли. По данным главы общественной организации "Военная обсерватория" Доменико Леджеро, который вчера спорил с генералом Леонардо Трикарико, отрицающим опасность урана, количество больных солдат в Италии составляет порядка восьми тысяч человек, а число смертей превысило 400.

Проблема обедненного урана заключается не в его радиоактивности, которая довольно низка, а в химической токсичности. Материал не запрещен, и крупные западные военные державы с пеной у рта его защищают, однако Италия утверждает, что никогда его не использовала, хотя о проблеме всем известно. Даже руководство США довольно равнодушно отнеслось к заявлению замминистра обороны Великобритании, баронессы Аннабель Голди, о поставке на Украину танков Challenger 2 с боеприпасами из обедненного урана, хоть и заверило, что Вашингтон не будет их отправлять и что в броне танков "Абрамс" для Киева будет более дорогой, но менее токсичный вольфрам. Если стрелять снарядами с обедненным ураном с воздуха, все закончится как в Сербии.<…>