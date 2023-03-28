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Китайский политолог: США используют украинский вопрос, чтобы очернить Пекин

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Встреча президента РФ В. Путина с председателем КНР Си Цзиньпином
Встреча президента РФ В. Путина с председателем КНР Си Цзиньпином.
Источник изображения: © POOL

Политолог Чжао Лун: Запад пытается навязать Китаю чувство вины за отношения с Россией

Запад пытается "разделить" Китай и Россию, заявил политолог Чжао Лун в интервью "Гуаньча". Пекин и Москву объединяет понимание несправедливости существующего миропорядка, и они представляют собой реальную угрозу западной гегемонии, отметил он.

Чжао Лун – заместитель директора и научный сотрудник Института глобального управления Шанхайской академии международных исследований.

По приглашению президента России Владимира Путина председатель КНР Си Цзиньпин посетил Россию с 20 по 22 марта.

В ходе этого визита главы двух государств провели несколько встреч и подписали два важных совместных заявления, в которых вновь подчеркнули внутреннюю силу и независимую ценность китайско-российских отношений, а также общеполезный эффект и мировое значение двустороннего сотрудничества. Поэтому вопрос о том, как "повысить качество и эффективность" китайско-российских отношений, является важной темой на будущее.

Такая дипломатическая активность, несомненно, привлекла широкое внимание международного сообщества. Особенно интересен был вопрос, как в переговорах двух лидеров будет отражен российско-украинский конфликт. После публикации документа "Позиция Китая по политическому урегулированию украинского кризиса" то, как и в какой роли Китай будет участвовать в посредничестве, также находится в центре внимания внешнего мира. Как Китай должен реагировать на то, что США и Запад используют российско-украинский конфликт, чтобы злонамеренно очернить Китай и разрушить его отношения с Россией? Могут ли страны Глобального Юга стать одной из посреднических сил между Москвой и Киевом?

На эти и другие вопросы ответил в интервью Чжао Лун, заместитель директора и научный сотрудник Института глобального управления Шанхайской академии международных исследований.

"Гуаньча": 15 марта МИД Китая сообщил, что председатель КНР Си Цзиньпин посетит Россию с 20 по 22 марта. Эта новость привлекла большое внимание со стороны международной общественности. Во-первых, сроки оказались более ранними, чем ожидал внешний мир. Во-вторых, в КНР только прошли две сессии Всекитайского собрания народных представителей, и новое правительство вступило в должность. Си Цзиньпин выбрал Россию первой страной для визита после переизбрания, и выбор не так прост. Кроме того, лидеры КНР и России одновременно опубликовали авторские статьи в официальных СМИ друг друга. Какой сигнал посылает сочетание всех этих шагов?

Чжао Лун: Основная тема поездки председателя Си в Россию – это двусторонние вопросы, дополненные глобальными и региональными проблемами. Как и 10 лет назад, Си Цзиньпин после избрания председателем КНР совершил первый визит в Россию. В то же время, эта поездка также является первым государственным визитом китайского лидера в Москву с 2019 года. Я думаю, что это не только стало важным сигналом китайской стороны к "перезагрузке дипломатии великих держав", но и четким призывом для глав государств Китая и России вернуться к личному и нормализованному обмену мнениями после "онлайн-встреч".

В первый же день своего прибытия в Москву председатель Си провел 4,5-часовую встречу один на один с президентом Путиным, которая в полной мере продемонстрировала тесные рабочие отношения и глубокую личную дружбу между лидерами двух стран. Именно благодаря ведущей роли дипломатии глав государств стороны в полной мере реализуют потенциал делового сотрудничества и межличностных обменов в различных сферах.

Как все мы знаем, внутренняя движущая сила и независимая ценность являются основой развития китайско-российских отношений, но не следует игнорировать общеполезный эффект и мировое значение углубления двустороннего сотрудничества. Как постоянные члены Совета Безопасности ООН, глобальные развивающиеся экономики и ключевые силы в региональных многосторонних делах, Китай и Россия с помощью дипломатии на высшем уровне укрепляют связи и координацию в международных и региональных делах, что способствует углублению сотрудничества между двумя странами в многосторонних механизмах, таких как Организация Объединенных Наций (ООН), Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), СВМДА, БРИКС и G20. Стратегический консенсус, сформированный Пекином и Москвой, также способствует реформированию и совершенствованию существующей международной системы, является образцовой демонстрацией отношений крупных держав и многостороннего и двустороннего сотрудничества. В частности, этот консенсус играет роль "стабилизатора напряжения" в бурной и изменяющейся ситуации.

Однако мы также замечаем, что в последнее время из США и стран Запада раздается много голосов "против", которые умышленно препятствуют гармоничному развитию двусторонней дипломатической деятельности. Разумеется, и Пекин, и Москва дали ответы на все вопросы, провокацию и высосанную из пальца клевету. Как вы расцениваете нынешние шаги всех сторон? Как оцениваете влияние этих действий на ситуацию в России, на Украине и даже в Китае?

В последнее время различные стороны предпринимали немало шагов в области украинского кризиса, демонстрирующих их позиции. С помощью мелких акций они неоднократно пытались посеять вражду и разделить Китай и Россию. По сути, они пытаются создать впечатление, что Китай "выбрал сторону" этим визитом, и тем самым разжечь конфронтацию лагерного типа. Однако, как недавно заявил министр иностранных дел Цинь Ган на пресс-конференции Всекитайского собрания народных представителей, "Китай не является ни инициатором, ни заинтересованной стороной кризиса, мы также не поставляем оружие ни одной из сторон конфликта". В целом эти провокации и мелкие акции не могут поколебать стратегическую решимость и перечеркнуть устоявшуюся повестку углубления сотрудничества между Китаем и Россией. Это не более чем "политическая шумиха".

Нельзя отрицать, что украинский вопрос действительно являлся одной из тем для обсуждения между главами государств Китая и России, но далеко не единственной. На мой взгляд, важнейшими темами визита председателя Си были: как следовать тенденциям развития времени и общим ожиданиям международного сообщества в соответствии с коренными интересами Китая и России и двух народов; как, в соответствии с важной стратегической повесткой "Китай и Россия – товарищи на пути к развитию и возрождению", спланировать новое позиционирование, новое содержание и новые цели развития китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия; а также как способствовать улучшению и наращиванию многоуровневого и широкого делового сотрудничества.

Судя по двум объемным совместным заявлениям, подписанным лидерами КНР и РФ после переговоров, в основном они сосредоточены на дальнейшем расширении внутренней силы и независимой ценности двусторонних отношений, а также дальнейшем стимулировании общеполезного эффекта и мирового значения сотрудничества сторон. Это также является мощным ответом на сомнения, слухи и клевету со стороны внешнего мира.

Поэтому я не поддерживаю использование украинского вопроса в качестве оценочного показателя для измерения качества китайско-российских отношений, их правильности или неправильности. Украинский кризис также нельзя применять для вмешательства или угрозы независимой дипломатии Китая в международных отношениях. Как подчеркивается в "Совместном заявлении об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху", подписанном в ходе этого визита, "отношения между Россией и Китаем, не являясь военно-политическим союзом, подобным союзам, сложившимся в период холодной войны, превосходят такую форму межгосударственного взаимодействия, не носят при этом блокового и конфронтационного характера и не направлены против третьих стран. Российско-китайские отношения являются зрелыми, стабильными, самодостаточными и крепкими, выдержали испытание пандемией COVID-19 и турбулентной международной обстановкой, не подвержены внешнему влиянию, демонстрируют жизнеспособность и позитивную энергетику". Это четкое заявление не только определяет характер китайско-российских отношений, но и ориентируется на углубление стратегического партнерства. Нельзя допустить, чтобы нормальные обмены и сотрудничество между двумя сторонами попали в "ловушку дискурса", созданную некоторыми странами вокруг украинского кризиса.

Действительно, как вы сказали до этого, МИД КНР ранее заявлял, что этот визит в Россию является путешествием дружбы, сотрудничества и мира. Внешний мир был очень обеспокоен тем, сможет ли Китай продвинуть идею мирных переговоров с Украиной во время этого визита. В частности, не поможет ли Китаю продвинуть миротворческий импульс недавнее восстановление дипломатических отношений между Саудовской Аравией и Ираком при его посредничестве? Конечно, мы также знаем, что предпосылкой для этого должно служить то, применим ли способ примирения между СА и Ираком к ситуации с Россией и Украиной.

Мирное сосуществование является основой международных обменов, а мир – предпосылкой для развития и сотрудничества всех стран. Причина, по которой поездку председателя Си называют миротворческим визитом, заключается именно в том, что наша позиция по украинскому кризису всегда была очень четкая и последовательная. То есть Пекин делает независимые суждения, основанные на сути и трудностях этого вопроса, а также продвигает мирные переговоры в своем собственном темпе и своими способами.

Следует сказать, что восстановление дипломатических отношений между Саудовской Аравией и Ираком при посредничестве Китая является отличным образцом урегулирования межгосударственных конфликтов и региональных споров. На самом деле, Пекин также пытается способствовать возобновлению палестино-израильского мирного процесса. Я считаю, что недавний успех Китая с СА и Ираком повысит уверенность всех сторон в возобновлении переговоров между Россией и Украиной и окончательного достижения мира.

Конечно, на данном этапе нам не следует быть слишком оптимистичными, потому что за подобными региональными конфликтами и кризисами часто стоят запутанные исторические, религиозные и расовые предпосылки. Трудно найти универсально применимую модель посредничества и мирных переговоров, и маловероятно, что какая-то одна страна будет владеть главным ключом к разрешению конфликтов. На фоне затянувшегося украинского кризиса все стороны находятся под большим давлением с точки зрения военного ущерба, вооружения и техники, а также расходования капитала, но пока они еще не достигли критической точки, чтобы пойти на добровольные уступки или компромиссы.

Суть в том, что все стороны (особенно заинтересованные) должны достичь консенсуса в том, что необходимо прекратить конфликт и начать процесс перемирия, а также договориться о содержании и масштабах переговоров. Только в этом случае стороннее посредничество может при малой затрате сил получить хороший результат.

Тем не менее, любое посредничество под руководством или участием Китая обязательно будет учитывать мнения вовлеченных сторон, таких как Россия, Украина, США и НАТО. Хотя Пекин постоянно подчеркивает свою приверженность миру и содействию переговорам, взгляды других на нас могут быть не такими однозначными. Например, США и Запад продолжают высказывать так называемые "предостережения", не только "предупреждая" Китай и Россию не сближаться, но и фабрикуя китайско-российский "союз", и утверждая, что они не примут никаких сигналов с призывом к мирным переговорам, выпущенных после встречи. Они также говорят о том, что недавний визит чрезвычайного посланника РФ в КНР – это шаг к милитаризации Шанхайской организации сотрудничества. К тому же, у Украины и других стран Центральной Азии есть определенные ожидания в отношении Пекина, так как же мы должны рассматривать и решать эти проблемы, и что Китай может ответить? Чего нам следует опасаться?

Как я неоднократно указывал до этого, Пекин всегда настаивал на содействии миру и переговорам по украинскому вопросу и находился в контакте со всеми сторонами. Министры иностранных дел Китая и Украины только 16 марта провели телефонные переговоры и обменялись мнениями о том, как способствовать прекращению огня и конфликта и как найти политическое решение. Следует отметить, что КНР и Украина также являются стратегическими партнерами, поэтому главы двух государств вправе поддерживать различные формы обмена.

Однако совершенно нельзя игнорировать то, что некоторые политики, аналитические центры, ученые и средства массовой информации в Соединенных Штатах и ​​Европе злонамеренно очерняют китайско-российские отношения, исходя из своих личных интересов, пытаются заклеймить их, связать "угрозы" от двух стран и навязать Китаю чувство вины за его развитие отношений с Россией. Они раздувают "теорию вины" нормальных китайско-российских обменов и даже фабрикуют ложь, что Китай просто стоит в стороне и нагревает руки на украинском кризисе. На самом деле реальная цель всех этих действий заключается в том, что они не хотят, чтобы Китай оказался в центре внимания в вопросе урегулирования украинского кризиса, а также не желают, чтобы Китай расширял свое влияние с помощью посредничества и миротворчества. Другими словами, цель этих людей не в том, как разрешить кризис, а в том, чтобы заострить внимание на том, кто в нем "главный", и получить максимальную прибыль.

К тому же, мы также видели ложные нарративы, которые фабриковали эти некоторые страны, например, "военная помощь Китая России". Они также непрестанно указывают Пекину, что он должен и чего не должен делать, прикрываясь международной моралью и общепринятыми истинами. Они насильственно наделяют нормальные торговые, энергетические, технологические и другие виды сотрудничества между Китаем и Россией "угрозами" для безопасности и одновременно применяют стратегию демонизации двусторонних отношений, пытаясь вбить "клин" между нами.

Однако внешняя политика Китая весьма независима. Китайско-российские отношения не следует насильно связывать с китайско-американскими, китайско-европейскими и другими двусторонними отношениями с позиции геополитических игр, соперничества между крупными державами и конфронтации между лагерями. Дипломатию Китая как крупной державы необходимо рассматривать и понимать более всесторонне, объективно и целостно.

На семинаре, посвященном первой годовщине российско-украинского конфликта в феврале этого года, Фэн Шаолэй, эксперт-исследователь российской политики, высказал такую точку зрения: "Для Китая равнозначно плохо оставаться в стороне и выбирать чью-либо сторону. На фоне российско-украинского конфликта происходит сложная глобальная трансформация. Будущее мировых изменений, вероятно, будет зависеть от того, сможет ли Китай взять на себя большую историческую ответственность. Почему Китай в процессе глобальной трансформации не может более активно и осознанно использовать свое влияние в таком ключевом вопросе, как российско-украинский конфликт?" На самом деле, внутри нашей страны многие говорят о том, что Китай должен сыграть определенную роль, но нас больше интересует, как он будет стремиться к этому и, особенно, как понять эту проблему трансформации международного порядка?

Совершенно очевидно, что украинский кризис является катализатором трансформации международной системы и перестройки глобального порядка. Китай и Россия разделяют общее понимание несправедливости, иррациональности и несовершенства нынешнего миропорядка, но они расходятся в том, как это изменить.

Китай больше отстаивает фундамент существующей международной системы и миропорядка и стремится к его постепенному реформированию и совершенствованию, в то время как Россия, похоже, более склонна к жестким реформам для достижения многополярного мира и даже не против сначала свергнуть нынешнюю систему, чтобы построить новую. Однако исходная позиция Китая и России в этом вопросе одинаковая: противостоять одностороннему определению международного порядка несколькими странами и не допустить, чтобы какая-либо сила разрушила международную систему, ядром которой является ООН, международный порядок, основанный на международном праве, и основные нормы международных отношений, основанные на целях и принципах Устава ООН. В частности, обе стороны выступают против всех форм гегемонизма, унилатерализма и политики силы, против менталитета холодной войны, против лагерной конфронтации и против эксклюзивных кругов, нацеленных на конкретные страны.

Поэтому стремление Китая к трансформации международной системы заключается не в том, чтобы создать новое лагерное противостояние, в котором крупные державы будут конкурировать и сражаться. Пекин также не хочет "ломать" действующую систему и строить ее заново. Самым насущным вопросом для Китая является усиление голоса развивающихся стран в мире посредством реформ.

В конце февраля Китай опубликовал два документа — "Глобальная инициатива безопасности" и "Позиция Китая в отношении политического урегулирования украинского кризиса", — на что получил отклики со всего мира. Президент Белоруссии Александр Лукашенко недавно посещал Китай, а несколько дней назад с визитом в Пекин прибыл президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Хотя цель визитов лидеров этих стран в основном была сосредоточена на двусторонних отношениях, они также прошли в рамках сотрудничества ШОС и БРИКС. Возможно ли использовать силы стран Глобального Юга для содействия разрешению украинского кризиса?

Поскольку украинский кризис является затяжным и комплексным, голоса, призывающие все стороны к возобновлению контактов и достижению скорейшего прекращения огня, звучат отовсюду. Глобальный Юг, в котором доминируют развивающиеся страны и страны с формирующейся рыночной экономикой, также выступает за мирные переговоры. Это вполне понятно, ведь помимо вовлеченных в кризис сторон именно "южные" страны стали непосредственными жертвами негативных последствий конфликта, таких как продовольственный и энергетический кризис и кризис глобального управления.

В этом контексте два документа, предложенные Китаем, были высоко оценены странами Глобального Юга. Кроме того, Индия, председательствующая в этом году в ШОС и G20, и Бразилия, председательствующая в этом году в механизме сотрудничества БРИКС, будут последовательно проводить различные саммиты, в том числе на самом высоком уровне. Я полагаю, что эти государства как принимающие стороны могут воспользоваться этой возможностью, чтобы подтолкнуть участвующие в конфликте страны восстановить первоначальные контакты, а также помочь Глобальному Югу выдвинуть собственные планы и предложения по урегулированию кризиса. По мере того, как такие голоса и предложения будут накапливаться, на вовлеченные стороны будет все больше давления, и у них будет больше мотивации для прекращения огня и возобновления мирных переговоров.

Однако следует также отметить, что во многих глобальных международных механизмах, таких как ООН, Глобальный Юг все еще находится в невыгодном положении, а его дискурсивная сила и влияние недостаточно сильны, поэтому реальный ключ к решению конфликта все еще находится в руках непосредственных участников, а также косвенно вовлеченных сторон, таких как США и Европа.

Только возобновив конструктивное взаимодействие "Север – Юг" по этому вопросу, только после того, как все страны и Глобального Юга, и Глобального Севера сообщат о своих проблемах и найдут точки соприкосновения между ними, мы сможем увидеть первые шаги к решению этого кризиса.

И напоследок еще один вопрос о китайско-российском сотрудничестве. Оба лидера писали об экономическом сотрудничестве в своих авторских статьях. В ходе визита Китай и Россия подписали совместное заявление о разработке плана развития по ключевым направлениям китайско-российского экономического сотрудничества до 2030 года. На самом деле в последние годы неоднократно говорилось о китайско-российском экономическом сотрудничестве, но, похоже, значительного прогресса не было, в основном развитие шло в области энергетики. В прошлом году Россия активизировалась на Дальнем Востоке, например, в начале этого года ходили слухи, что Кремль обсуждает создание Единой территории опережающего развития на базе Дальневосточного федерального округа. Однако в условиях всеобъемлющих санкций, введенных против Москвы США и Западом, можно ли ожидать углубления китайско-российского экономического сотрудничества? Если да, то в каких областях можно добиться прогресса?

Китай и Россия являются крупнейшими соседями друг друга. Их общая географическая среда, а также сравнительные преимущества и взаимодополняемость в развитии являются постоянными движущими силами развития двусторонних отношений. В прошлом году объем двусторонней торговли между КНР и РФ достиг рекордных 190,2 миллиардов долларов, увеличившись почти на 30% по сравнению с прошлым годом. По самым оптимистичным оценкам, в этом году поставленная главами двух государств амбициозная цель по достижению 200 миллиардов долларов объемов двусторонней торговли к 2024 году может быть выполнена досрочно.

Следует сказать, что устойчивый прогресс китайско-российских стратегических проектов в области энергетики, аэрокосмической отрасли и инфраструктуры по-прежнему основывается на взаимодополняющих преимуществах двух стран с точки зрения промышленной структуры и обеспеченности ресурсами. Во время визита председателя Си в Россию на этот раз переговоры между двумя сторонами были сосредоточены на том, как еще сильнее углубить сотрудничество в области торговли, энергетики, финансов, технологий, а также промышленности и цепочке поставок в свете нынешней международной ситуации. Если в последние 10 лет в деловом двустороннем сотрудничестве больше внимания уделялось количественному росту, то в дальнейшем, помимо объема, будет сделан упор на повышение качества, в том числе на то, как повысить уровень возможностей сотрудничества и усилить сопутствующий эффект.

Например, с точки зрения углубления энергетического партнерства, в дополнение к традиционной торговле энергоносителями, обе стороны могут и далее способствовать усиленному развитию в таких областях, как нефтехимическая промышленность и строительство трансграничной энергетической инфраструктуры. Сюда же включаются такие сферы, как энергетическое сотрудничество в арктическом регионе, развитие и использование водных путей, а также промышленное сотрудничество в областях низкоуглеродных технологий, атомной энергетики и водородной энергетики и так далее. Что касается создания новых партнерских связей в области промышленного переворота, стороны могут укреплять кооперацию в сферах промышленного Интернета и цифровой трансформации, а также продолжать содействовать сотрудничеству в строительстве инфраструктуры, такой как сообщение, транспорт и коммуникации. Кроме того, можно искать новые факторы роста в трансграничной электронной коммерции, цифровой экономике, биомедицине, экологически чистых и низкоуглеродных областях и тому подобное.

В настоящее время, если Россия намерена превратить Дальний Восток в единую "особую экономическую зону", ей понадобится помощь иностранных инвестиций, и она особо надеется на участие китайских компаний. К тому же, успешный опыт Пекина в строительстве индустриальных парков и особых экономических зон также может дополнить опыт Москвы.

Однако следует отметить, что этот вид сотрудничества должен не только придерживаться стратегических ориентиров, но и основываться на рыночных принципах и взаимной выгоде, а также руководствоваться актуальными потребностями друг друга. В то же время необходимо создать механизм мониторинга и оценки для постоянного отслеживания процесса сотрудничества и своевременной оптимизации и корректировки плана, чтобы убедиться, что качество и эффективность китайско-российского делового сотрудничества в самом деле можно повысить.

Беседовал Чжу Миньцзе

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