Китайский политолог: США используют украинский вопрос, чтобы очернить Пекин

Политолог Чжао Лун: Запад пытается навязать Китаю чувство вины за отношения с Россией

Запад пытается "разделить" Китай и Россию, заявил политолог Чжао Лун в интервью "Гуаньча". Пекин и Москву объединяет понимание несправедливости существующего миропорядка, и они представляют собой реальную угрозу западной гегемонии, отметил он.

Чжао Лун – заместитель директора и научный сотрудник Института глобального управления Шанхайской академии международных исследований.

По приглашению президента России Владимира Путина председатель КНР Си Цзиньпин посетил Россию с 20 по 22 марта.

В ходе этого визита главы двух государств провели несколько встреч и подписали два важных совместных заявления, в которых вновь подчеркнули внутреннюю силу и независимую ценность китайско-российских отношений, а также общеполезный эффект и мировое значение двустороннего сотрудничества. Поэтому вопрос о том, как "повысить качество и эффективность" китайско-российских отношений, является важной темой на будущее.

Такая дипломатическая активность, несомненно, привлекла широкое внимание международного сообщества. Особенно интересен был вопрос, как в переговорах двух лидеров будет отражен российско-украинский конфликт. После публикации документа "Позиция Китая по политическому урегулированию украинского кризиса" то, как и в какой роли Китай будет участвовать в посредничестве, также находится в центре внимания внешнего мира. Как Китай должен реагировать на то, что США и Запад используют российско-украинский конфликт, чтобы злонамеренно очернить Китай и разрушить его отношения с Россией? Могут ли страны Глобального Юга стать одной из посреднических сил между Москвой и Киевом?

На эти и другие вопросы ответил в интервью Чжао Лун, заместитель директора и научный сотрудник Института глобального управления Шанхайской академии международных исследований.

"Гуаньча": 15 марта МИД Китая сообщил, что председатель КНР Си Цзиньпин посетит Россию с 20 по 22 марта. Эта новость привлекла большое внимание со стороны международной общественности. Во-первых, сроки оказались более ранними, чем ожидал внешний мир. Во-вторых, в КНР только прошли две сессии Всекитайского собрания народных представителей, и новое правительство вступило в должность. Си Цзиньпин выбрал Россию первой страной для визита после переизбрания, и выбор не так прост. Кроме того, лидеры КНР и России одновременно опубликовали авторские статьи в официальных СМИ друг друга. Какой сигнал посылает сочетание всех этих шагов?

Чжао Лун: Основная тема поездки председателя Си в Россию – это двусторонние вопросы, дополненные глобальными и региональными проблемами. Как и 10 лет назад, Си Цзиньпин после избрания председателем КНР совершил первый визит в Россию. В то же время, эта поездка также является первым государственным визитом китайского лидера в Москву с 2019 года. Я думаю, что это не только стало важным сигналом китайской стороны к "перезагрузке дипломатии великих держав", но и четким призывом для глав государств Китая и России вернуться к личному и нормализованному обмену мнениями после "онлайн-встреч".

В первый же день своего прибытия в Москву председатель Си провел 4,5-часовую встречу один на один с президентом Путиным, которая в полной мере продемонстрировала тесные рабочие отношения и глубокую личную дружбу между лидерами двух стран. Именно благодаря ведущей роли дипломатии глав государств стороны в полной мере реализуют потенциал делового сотрудничества и межличностных обменов в различных сферах.

Как все мы знаем, внутренняя движущая сила и независимая ценность являются основой развития китайско-российских отношений, но не следует игнорировать общеполезный эффект и мировое значение углубления двустороннего сотрудничества. Как постоянные члены Совета Безопасности ООН, глобальные развивающиеся экономики и ключевые силы в региональных многосторонних делах, Китай и Россия с помощью дипломатии на высшем уровне укрепляют связи и координацию в международных и региональных делах, что способствует углублению сотрудничества между двумя странами в многосторонних механизмах, таких как Организация Объединенных Наций (ООН), Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), СВМДА, БРИКС и G20. Стратегический консенсус, сформированный Пекином и Москвой, также способствует реформированию и совершенствованию существующей международной системы, является образцовой демонстрацией отношений крупных держав и многостороннего и двустороннего сотрудничества. В частности, этот консенсус играет роль "стабилизатора напряжения" в бурной и изменяющейся ситуации.

— Однако мы также замечаем, что в последнее время из США и стран Запада раздается много голосов "против", которые умышленно препятствуют гармоничному развитию двусторонней дипломатической деятельности. Разумеется, и Пекин, и Москва дали ответы на все вопросы, провокацию и высосанную из пальца клевету. Как вы расцениваете нынешние шаги всех сторон? Как оцениваете влияние этих действий на ситуацию в России, на Украине и даже в Китае?

— В последнее время различные стороны предпринимали немало шагов в области украинского кризиса, демонстрирующих их позиции. С помощью мелких акций они неоднократно пытались посеять вражду и разделить Китай и Россию. По сути, они пытаются создать впечатление, что Китай "выбрал сторону" этим визитом, и тем самым разжечь конфронтацию лагерного типа. Однако, как недавно заявил министр иностранных дел Цинь Ган на пресс-конференции Всекитайского собрания народных представителей, "Китай не является ни инициатором, ни заинтересованной стороной кризиса, мы также не поставляем оружие ни одной из сторон конфликта". В целом эти провокации и мелкие акции не могут поколебать стратегическую решимость и перечеркнуть устоявшуюся повестку углубления сотрудничества между Китаем и Россией. Это не более чем "политическая шумиха".

Нельзя отрицать, что украинский вопрос действительно являлся одной из тем для обсуждения между главами государств Китая и России, но далеко не единственной. На мой взгляд, важнейшими темами визита председателя Си были: как следовать тенденциям развития времени и общим ожиданиям международного сообщества в соответствии с коренными интересами Китая и России и двух народов; как, в соответствии с важной стратегической повесткой "Китай и Россия – товарищи на пути к развитию и возрождению", спланировать новое позиционирование, новое содержание и новые цели развития китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия; а также как способствовать улучшению и наращиванию многоуровневого и широкого делового сотрудничества.

Судя по двум объемным совместным заявлениям, подписанным лидерами КНР и РФ после переговоров, в основном они сосредоточены на дальнейшем расширении внутренней силы и независимой ценности двусторонних отношений, а также дальнейшем стимулировании общеполезного эффекта и мирового значения сотрудничества сторон. Это также является мощным ответом на сомнения, слухи и клевету со стороны внешнего мира.

Поэтому я не поддерживаю использование украинского вопроса в качестве оценочного показателя для измерения качества китайско-российских отношений, их правильности или неправильности. Украинский кризис также нельзя применять для вмешательства или угрозы независимой дипломатии Китая в международных отношениях. Как подчеркивается в "Совместном заявлении об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху", подписанном в ходе этого визита, "отношения между Россией и Китаем, не являясь военно-политическим союзом, подобным союзам, сложившимся в период холодной войны, превосходят такую форму межгосударственного взаимодействия, не носят при этом блокового и конфронтационного характера и не направлены против третьих стран. Российско-китайские отношения являются зрелыми, стабильными, самодостаточными и крепкими, выдержали испытание пандемией COVID-19 и турбулентной международной обстановкой, не подвержены внешнему влиянию, демонстрируют жизнеспособность и позитивную энергетику". Это четкое заявление не только определяет характер китайско-российских отношений, но и ориентируется на углубление стратегического партнерства. Нельзя допустить, чтобы нормальные обмены и сотрудничество между двумя сторонами попали в "ловушку дискурса", созданную некоторыми странами вокруг украинского кризиса.

— Действительно, как вы сказали до этого, МИД КНР ранее заявлял, что этот визит в Россию является путешествием дружбы, сотрудничества и мира. Внешний мир был очень обеспокоен тем, сможет ли Китай продвинуть идею мирных переговоров с Украиной во время этого визита. В частности, не поможет ли Китаю продвинуть миротворческий импульс недавнее восстановление дипломатических отношений между Саудовской Аравией и Ираком при его посредничестве? Конечно, мы также знаем, что предпосылкой для этого должно служить то, применим ли способ примирения между СА и Ираком к ситуации с Россией и Украиной.

— Мирное сосуществование является основой международных обменов, а мир – предпосылкой для развития и сотрудничества всех стран. Причина, по которой поездку председателя Си называют миротворческим визитом, заключается именно в том, что наша позиция по украинскому кризису всегда была очень четкая и последовательная. То есть Пекин делает независимые суждения, основанные на сути и трудностях этого вопроса, а также продвигает мирные переговоры в своем собственном темпе и своими способами.

Следует сказать, что восстановление дипломатических отношений между Саудовской Аравией и Ираком при посредничестве Китая является отличным образцом урегулирования межгосударственных конфликтов и региональных споров. На самом деле, Пекин также пытается способствовать возобновлению палестино-израильского мирного процесса. Я считаю, что недавний успех Китая с СА и Ираком повысит уверенность всех сторон в возобновлении переговоров между Россией и Украиной и окончательного достижения мира.

Конечно, на данном этапе нам не следует быть слишком оптимистичными, потому что за подобными региональными конфликтами и кризисами часто стоят запутанные исторические, религиозные и расовые предпосылки. Трудно найти универсально применимую модель посредничества и мирных переговоров, и маловероятно, что какая-то одна страна будет владеть главным ключом к разрешению конфликтов. На фоне затянувшегося украинского кризиса все стороны находятся под большим давлением с точки зрения военного ущерба, вооружения и техники, а также расходования капитала, но пока они еще не достигли критической точки, чтобы пойти на добровольные уступки или компромиссы.

Суть в том, что все стороны (особенно заинтересованные) должны достичь консенсуса в том, что необходимо прекратить конфликт и начать процесс перемирия, а также договориться о содержании и масштабах переговоров. Только в этом случае стороннее посредничество может при малой затрате сил получить хороший результат.

— Тем не менее, любое посредничество под руководством или участием Китая обязательно будет учитывать мнения вовлеченных сторон, таких как Россия, Украина, США и НАТО. Хотя Пекин постоянно подчеркивает свою приверженность миру и содействию переговорам, взгляды других на нас могут быть не такими однозначными. Например, США и Запад продолжают высказывать так называемые "предостережения", не только "предупреждая" Китай и Россию не сближаться, но и фабрикуя китайско-российский "союз", и утверждая, что они не примут никаких сигналов с призывом к мирным переговорам, выпущенных после встречи. Они также говорят о том, что недавний визит чрезвычайного посланника РФ в КНР – это шаг к милитаризации Шанхайской организации сотрудничества. К тому же, у Украины и других стран Центральной Азии есть определенные ожидания в отношении Пекина, так как же мы должны рассматривать и решать эти проблемы, и что Китай может ответить? Чего нам следует опасаться?

— Как я неоднократно указывал до этого, Пекин всегда настаивал на содействии миру и переговорам по украинскому вопросу и находился в контакте со всеми сторонами. Министры иностранных дел Китая и Украины только 16 марта провели телефонные переговоры и обменялись мнениями о том, как способствовать прекращению огня и конфликта и как найти политическое решение. Следует отметить, что КНР и Украина также являются стратегическими партнерами, поэтому главы двух государств вправе поддерживать различные формы обмена.

Однако совершенно нельзя игнорировать то, что некоторые политики, аналитические центры, ученые и средства массовой информации в Соединенных Штатах и ​​Европе злонамеренно очерняют китайско-российские отношения, исходя из своих личных интересов, пытаются заклеймить их, связать "угрозы" от двух стран и навязать Китаю чувство вины за его развитие отношений с Россией. Они раздувают "теорию вины" нормальных китайско-российских обменов и даже фабрикуют ложь, что Китай просто стоит в стороне и нагревает руки на украинском кризисе. На самом деле реальная цель всех этих действий заключается в том, что они не хотят, чтобы Китай оказался в центре внимания в вопросе урегулирования украинского кризиса, а также не желают, чтобы Китай расширял свое влияние с помощью посредничества и миротворчества. Другими словами, цель этих людей не в том, как разрешить кризис, а в том, чтобы заострить внимание на том, кто в нем "главный", и получить максимальную прибыль.

К тому же, мы также видели ложные нарративы, которые фабриковали эти некоторые страны, например, "военная помощь Китая России". Они также непрестанно указывают Пекину, что он должен и чего не должен делать, прикрываясь международной моралью и общепринятыми истинами. Они насильственно наделяют нормальные торговые, энергетические, технологические и другие виды сотрудничества между Китаем и Россией "угрозами" для безопасности и одновременно применяют стратегию демонизации двусторонних отношений, пытаясь вбить "клин" между нами.

Однако внешняя политика Китая весьма независима. Китайско-российские отношения не следует насильно связывать с китайско-американскими, китайско-европейскими и другими двусторонними отношениями с позиции геополитических игр, соперничества между крупными державами и конфронтации между лагерями. Дипломатию Китая как крупной державы необходимо рассматривать и понимать более всесторонне, объективно и целостно.

— На семинаре, посвященном первой годовщине российско-украинского конфликта в феврале этого года, Фэн Шаолэй, эксперт-исследователь российской политики, высказал такую точку зрения: "Для Китая равнозначно плохо оставаться в стороне и выбирать чью-либо сторону. На фоне российско-украинского конфликта происходит сложная глобальная трансформация. Будущее мировых изменений, вероятно, будет зависеть от того, сможет ли Китай взять на себя большую историческую ответственность. Почему Китай в процессе глобальной трансформации не может более активно и осознанно использовать свое влияние в таком ключевом вопросе, как российско-украинский конфликт?" На самом деле, внутри нашей страны многие говорят о том, что Китай должен сыграть определенную роль, но нас больше интересует, как он будет стремиться к этому и, особенно, как понять эту проблему трансформации международного порядка?

— Совершенно очевидно, что украинский кризис является катализатором трансформации международной системы и перестройки глобального порядка. Китай и Россия разделяют общее понимание несправедливости, иррациональности и несовершенства нынешнего миропорядка, но они расходятся в том, как это изменить.

Китай больше отстаивает фундамент существующей международной системы и миропорядка и стремится к его постепенному реформированию и совершенствованию, в то время как Россия, похоже, более склонна к жестким реформам для достижения многополярного мира и даже не против сначала свергнуть нынешнюю систему, чтобы построить новую. Однако исходная позиция Китая и России в этом вопросе одинаковая: противостоять одностороннему определению международного порядка несколькими странами и не допустить, чтобы какая-либо сила разрушила международную систему, ядром которой является ООН, международный порядок, основанный на международном праве, и основные нормы международных отношений, основанные на целях и принципах Устава ООН. В частности, обе стороны выступают против всех форм гегемонизма, унилатерализма и политики силы, против менталитета холодной войны, против лагерной конфронтации и против эксклюзивных кругов, нацеленных на конкретные страны.

Поэтому стремление Китая к трансформации международной системы заключается не в том, чтобы создать новое лагерное противостояние, в котором крупные державы будут конкурировать и сражаться. Пекин также не хочет "ломать" действующую систему и строить ее заново. Самым насущным вопросом для Китая является усиление голоса развивающихся стран в мире посредством реформ.

— В конце февраля Китай опубликовал два документа — "Глобальная инициатива безопасности" и "Позиция Китая в отношении политического урегулирования украинского кризиса", — на что получил отклики со всего мира. Президент Белоруссии Александр Лукашенко недавно посещал Китай, а несколько дней назад с визитом в Пекин прибыл президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Хотя цель визитов лидеров этих стран в основном была сосредоточена на двусторонних отношениях, они также прошли в рамках сотрудничества ШОС и БРИКС. Возможно ли использовать силы стран Глобального Юга для содействия разрешению украинского кризиса?

— Поскольку украинский кризис является затяжным и комплексным, голоса, призывающие все стороны к возобновлению контактов и достижению скорейшего прекращения огня, звучат отовсюду. Глобальный Юг, в котором доминируют развивающиеся страны и страны с формирующейся рыночной экономикой, также выступает за мирные переговоры. Это вполне понятно, ведь помимо вовлеченных в кризис сторон именно "южные" страны стали непосредственными жертвами негативных последствий конфликта, таких как продовольственный и энергетический кризис и кризис глобального управления.

В этом контексте два документа, предложенные Китаем, были высоко оценены странами Глобального Юга. Кроме того, Индия, председательствующая в этом году в ШОС и G20, и Бразилия, председательствующая в этом году в механизме сотрудничества БРИКС, будут последовательно проводить различные саммиты, в том числе на самом высоком уровне. Я полагаю, что эти государства как принимающие стороны могут воспользоваться этой возможностью, чтобы подтолкнуть участвующие в конфликте страны восстановить первоначальные контакты, а также помочь Глобальному Югу выдвинуть собственные планы и предложения по урегулированию кризиса. По мере того, как такие голоса и предложения будут накапливаться, на вовлеченные стороны будет все больше давления, и у них будет больше мотивации для прекращения огня и возобновления мирных переговоров.

Однако следует также отметить, что во многих глобальных международных механизмах, таких как ООН, Глобальный Юг все еще находится в невыгодном положении, а его дискурсивная сила и влияние недостаточно сильны, поэтому реальный ключ к решению конфликта все еще находится в руках непосредственных участников, а также косвенно вовлеченных сторон, таких как США и Европа.

Только возобновив конструктивное взаимодействие "Север – Юг" по этому вопросу, только после того, как все страны и Глобального Юга, и Глобального Севера сообщат о своих проблемах и найдут точки соприкосновения между ними, мы сможем увидеть первые шаги к решению этого кризиса.

— И напоследок еще один вопрос о китайско-российском сотрудничестве. Оба лидера писали об экономическом сотрудничестве в своих авторских статьях. В ходе визита Китай и Россия подписали совместное заявление о разработке плана развития по ключевым направлениям китайско-российского экономического сотрудничества до 2030 года. На самом деле в последние годы неоднократно говорилось о китайско-российском экономическом сотрудничестве, но, похоже, значительного прогресса не было, в основном развитие шло в области энергетики. В прошлом году Россия активизировалась на Дальнем Востоке, например, в начале этого года ходили слухи, что Кремль обсуждает создание Единой территории опережающего развития на базе Дальневосточного федерального округа. Однако в условиях всеобъемлющих санкций, введенных против Москвы США и Западом, можно ли ожидать углубления китайско-российского экономического сотрудничества? Если да, то в каких областях можно добиться прогресса?

— Китай и Россия являются крупнейшими соседями друг друга. Их общая географическая среда, а также сравнительные преимущества и взаимодополняемость в развитии являются постоянными движущими силами развития двусторонних отношений. В прошлом году объем двусторонней торговли между КНР и РФ достиг рекордных 190,2 миллиардов долларов, увеличившись почти на 30% по сравнению с прошлым годом. По самым оптимистичным оценкам, в этом году поставленная главами двух государств амбициозная цель по достижению 200 миллиардов долларов объемов двусторонней торговли к 2024 году может быть выполнена досрочно.

Следует сказать, что устойчивый прогресс китайско-российских стратегических проектов в области энергетики, аэрокосмической отрасли и инфраструктуры по-прежнему основывается на взаимодополняющих преимуществах двух стран с точки зрения промышленной структуры и обеспеченности ресурсами. Во время визита председателя Си в Россию на этот раз переговоры между двумя сторонами были сосредоточены на том, как еще сильнее углубить сотрудничество в области торговли, энергетики, финансов, технологий, а также промышленности и цепочке поставок в свете нынешней международной ситуации. Если в последние 10 лет в деловом двустороннем сотрудничестве больше внимания уделялось количественному росту, то в дальнейшем, помимо объема, будет сделан упор на повышение качества, в том числе на то, как повысить уровень возможностей сотрудничества и усилить сопутствующий эффект.

Например, с точки зрения углубления энергетического партнерства, в дополнение к традиционной торговле энергоносителями, обе стороны могут и далее способствовать усиленному развитию в таких областях, как нефтехимическая промышленность и строительство трансграничной энергетической инфраструктуры. Сюда же включаются такие сферы, как энергетическое сотрудничество в арктическом регионе, развитие и использование водных путей, а также промышленное сотрудничество в областях низкоуглеродных технологий, атомной энергетики и водородной энергетики и так далее. Что касается создания новых партнерских связей в области промышленного переворота, стороны могут укреплять кооперацию в сферах промышленного Интернета и цифровой трансформации, а также продолжать содействовать сотрудничеству в строительстве инфраструктуры, такой как сообщение, транспорт и коммуникации. Кроме того, можно искать новые факторы роста в трансграничной электронной коммерции, цифровой экономике, биомедицине, экологически чистых и низкоуглеродных областях и тому подобное.

В настоящее время, если Россия намерена превратить Дальний Восток в единую "особую экономическую зону", ей понадобится помощь иностранных инвестиций, и она особо надеется на участие китайских компаний. К тому же, успешный опыт Пекина в строительстве индустриальных парков и особых экономических зон также может дополнить опыт Москвы.

Однако следует отметить, что этот вид сотрудничества должен не только придерживаться стратегических ориентиров, но и основываться на рыночных принципах и взаимной выгоде, а также руководствоваться актуальными потребностями друг друга. В то же время необходимо создать механизм мониторинга и оценки для постоянного отслеживания процесса сотрудничества и своевременной оптимизации и корректировки плана, чтобы убедиться, что качество и эффективность китайско-российского делового сотрудничества в самом деле можно повысить.

Беседовал Чжу Миньцзе