Глава Минобороны Франции Лекорню: Париж удвоит военное производство к концу года

ЦАМТО, 27 марта. Французские власти планируют увеличить в два раза производство военной техники к концу 2023 года и ускорить сроки поставок ВиВТ.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню.

"Уже видны первые результаты. Несколько примеров: Thales удвоит производство РЛС Ground Master, и начнет производить 24 ед. в год вместо 12 ед., начиная с сентября. Производство СГ CAESAR на мощностях Nexter также удвоится, и в месяц будет производиться восемь единиц вместо четырех; при этом сократятся сроки с момента заказа до поставки с 30 до 17 месяцев. Другой пример – производство ПЗРК Mistral удвоится до 40 ед. в месяц к концу 2023 года, а срок производства сократится с 30 до 15 месяцев", – сказал он в интервью газете Echos.

Кроме того, Франция совместно с военными ведомствами Италии и Великобритании попросила производителя ЗУР Aster для зенитного ракетного комплекса Samp/T сократить сроки производства с 40 до 18 месяцев, сообщил С.Лекорню.

Министр добавил, что Франция уже одобрила локализацию некоторых стратегических военных производств.

"Помимо ускорения темпов производства мы еще боремся за локализацию производства ключевых систем вооружений во Франции. Мы одобрили восемь проектов по локализации и еще семь сейчас изучаются; решение по ним должно быть вынесено до начала лета", – цитирует "РИА Новости" главу военного ведомства.

Как напоминает агентство, ранее Франция заявляла о совместной работе с военно-промышленными компаниями над ускорением и увеличением объемов производства боеприпасов как для Украины, так и для собственной армии, а также о возобновлении производства на своей территории порядка 20 наименований "стратегически важной" военной продукции.

Париж уже направил Украине шесть 155-мм буксируемых гаубиц TRF1 и две системы ПВО Crotale. Также сообщалось, что Украина получила от Франции 18 СГ CAESAR. Украине также были переданы ПЗРК "Мистраль" и ПТРК "Милан", около 60 бронетранспортеров и противотанковые мины HDP-2A2. Помимо вооружений, Франция поставила Украине обмундирование, топливо, снаряды и патроны, аптечки и сухие пайки, средства радиационной, химической и биологический защиты.

Ранее в МИД страны также сообщили о планах Парижа направить Киеву дополнительно 12 СГ CAESAR. Италия и Франция согласовали поставки Киеву системы ПВО совместной разработки Samp/T-Mamba этой весной. Также на Украину недавно прибыли 12 французских колесных танков AMX-10RC.