Войти
ЦАМТО

Глава Минобороны Франции Лекорню: Париж удвоит военное производство к концу года

255
0
0
Себастьен Лекорню
Себастьен Лекорню.
Источник изображения: sev.tv/

ЦАМТО, 27 марта. Французские власти планируют увеличить в два раза производство военной техники к концу 2023 года и ускорить сроки поставок ВиВТ.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню.

"Уже видны первые результаты. Несколько примеров: Thales удвоит производство РЛС Ground Master, и начнет производить 24 ед. в год вместо 12 ед., начиная с сентября. Производство СГ CAESAR на мощностях Nexter также удвоится, и в месяц будет производиться восемь единиц вместо четырех; при этом сократятся сроки с момента заказа до поставки с 30 до 17 месяцев. Другой пример – производство ПЗРК Mistral удвоится до 40 ед. в месяц к концу 2023 года, а срок производства сократится с 30 до 15 месяцев", – сказал он в интервью газете Echos.

Кроме того, Франция совместно с военными ведомствами Италии и Великобритании попросила производителя ЗУР Aster для зенитного ракетного комплекса Samp/T сократить сроки производства с 40 до 18 месяцев, сообщил С.Лекорню.

Министр добавил, что Франция уже одобрила локализацию некоторых стратегических военных производств.

"Помимо ускорения темпов производства мы еще боремся за локализацию производства ключевых систем вооружений во Франции. Мы одобрили восемь проектов по локализации и еще семь сейчас изучаются; решение по ним должно быть вынесено до начала лета", – цитирует "РИА Новости" главу военного ведомства.

Как напоминает агентство, ранее Франция заявляла о совместной работе с военно-промышленными компаниями над ускорением и увеличением объемов производства боеприпасов как для Украины, так и для собственной армии, а также о возобновлении производства на своей территории порядка 20 наименований "стратегически важной" военной продукции.

Париж уже направил Украине шесть 155-мм буксируемых гаубиц TRF1 и две системы ПВО Crotale. Также сообщалось, что Украина получила от Франции 18 СГ CAESAR. Украине также были переданы ПЗРК "Мистраль" и ПТРК "Милан", около 60 бронетранспортеров и противотанковые мины HDP-2A2. Помимо вооружений, Франция поставила Украине обмундирование, топливо, снаряды и патроны, аптечки и сухие пайки, средства радиационной, химической и биологический защиты.

Ранее в МИД страны также сообщили о планах Парижа направить Киеву дополнительно 12 СГ CAESAR. Италия и Франция согласовали поставки Киеву системы ПВО совместной разработки Samp/T-Mamba этой весной. Также на Украину недавно прибыли 12 французских колесных танков AMX-10RC.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Италия
Украина
Франция
Продукция
AMX-10RC
Мистраль (Mistral)
Компании
Nexter
Thales
Проекты
ЯО
Похожие новости
29.05.2019
Вооруженный против Индии
02.12.2016
Свой вместо чужих
08.08.2014
Жесткая конкуренция на европейском рынке бронированных машин и кризис на Украине
12.03.2014
Повлияет ли кризис в Украине на военно-техническое сотрудничество России и Европы?
07.10.2013
"Терминатор-2" как символ возрождения российского ОПК
17.10.2012
Авианосцы нужны уже сегодня
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.03 05:35
  • 47003
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 28.03 01:15
  • 4
Бестопливная электрогенерация станет основой энергетики 21 века
  • 27.03 15:28
  • 27
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 27.03 15:09
  • 1
Ростех заявил, что развитие Ту-160М позволит использовать его для перспективных вооружений
  • 27.03 15:04
  • 0
Беларусь своевременно реагирует на вызовы, возникающие на Южном операционном направлении
  • 27.03 14:42
  • 2
Медведев заявил, что России нужна контрактно-призывная армия численностью не менее 1,5 млн человек
  • 27.03 14:05
  • 2
Турецкий гамбит в Чёрном море
  • 27.03 13:52
  • 1
Карающий меч в руках России
  • 27.03 10:07
  • 11
Уже в этом году в России могут приступить к производству микропроцессоров
  • 26.03 15:49
  • 5
На "Курганмашзаводе" сообщили о готовности выпускать роботизированные БМП
  • 26.03 12:52
  • 3
Медведев зачитал директорам заводов ОПК телеграмму Сталина
  • 26.03 11:22
  • 2
Кабмин создал рабочую группу ВПК РФ по вопросам выполняющих ГОЗ хозяйственных обществ
  • 26.03 11:10
  • 2
Британский аналитик предположил, что для атаки на Севастополь ВСУ применили новый вид морских дронов
  • 26.03 10:14
  • 1
Медведев: иногда договариваться нет смысла и нужны такие решения, как начало СВО
  • 26.03 06:40
  • 3
Украина получит два 35-мм зенитных артиллерийских комплекса Rheinmetall Skynex