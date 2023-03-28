Байден анонсировал модернизацию системы воздушно-космической обороны США и Канады

ЦАМТО, 27 марта. Президент США Джо Байден во время выступления в канадском парламенте анонсировал усовершенствование системы воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD), передает "РИА Новости".

"NORAD вскоре получит загоризонтные РЛС следующего поколения, чтобы расширить возможности раннего предупреждения", – сказал глава государства.

По словам Д.Байдена, в этом году также модернизируют инфраструктуру для наблюдения в рамках системы NORAD.

Североамериканское командование ПВО объединяет системы противовоздушной обороны Канады и США. В июне прошлого года Оттава сообщила о выделении на ее развитие 4,9 млрд. канадских долл. (3,77 млрд. долл. США) в следующие шесть лет и 40 млрд. канадских долл. в предстоящие два десятилетия. Речь идет о развертывании сети РЛС загоризонтного обнаружения, покрывающих как пространство от границы с США до полярного круга, так и арктические территории, отмечает агентство.