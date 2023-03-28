Войти
ЦАМТО

Заложен киль головного фрегата класса "Тамандаре" для ВМС Бразилии

258
0
0
Выбранный ВМС Бразилии проект корвета по программе Tamandare (CCT - Corvetas Classe Tamandar&eacute;) на основе проекта германского корвета МЕКО А100, представленного консорциумом &Aacute;guas Azuis в составе германского судостроительного объединения thys
Выбранный ВМС Бразилии проект корвета по программе Tamandare (CCT - Corvetas Classe Tamandaré) на основе проекта германского корвета МЕКО А100, представленного консорциумом Águas Azuis в составе германского судостроительного объединения thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) и бразильских компаний Embraer Defense & Security и Atech (c) TKMS.
Источник изображения: bmpd.livejournal.com

ЦАМТО, 27 марта. На предприятии компании Thyssenkrupp Estaleiro Brasil Sul (tkEBS) в Итажаи (шт.Санта-Катарина) 24 марта состоялась церемония закладки киля головного многоцелевого фрегата класса F200 "Тамандаре" (MEKO A-100MB).

Как сообщило командование ВМС Бразилии, в мероприятии принял участие министр обороны страны Жозе Мусио.

Строительство корпуса корабля ведется блоками. Всего будут изготовлены 55 строительных блоков, которые после объединения составят корпус и надстройку фрегата. На церемонии на строительной площадке был размещен один из блоков машинного отделения весом около 52 т. На текущий момент работы по строительству корабля выполнены на 34%.

Спуск корабля на воду запланирован на середину 2024 года, а его передача ВМС Бразилии – на конец 2025 года. Программа включает последующую поставку к декабрю 2029 года еще трех кораблей серии. Ожидается, что резка первой стали для второго фрегата класса "Тамандаре" начнется в конце этого года.

Как сообщал ЦАМТО, реализация программы строительства фрегатов класса "Тамандаре" началась в 2017 году. В марте 2019 года командование ВМС Бразилии выбрало консорциум Aguas Azuis, сформированный компаниями ThyssenKrupp Marine Systems, Embraer Defense & Security и ATECH Negocios em Tecnologias SA, предпочтительным претендентом на поставку четырех кораблей класса "Тамандаре".

В марте 2020 года после продолжительных переговоров государственная компания Emgepron (Empresa Gerencial de Projetos Navais), действующая от имени МО Бразилии, и совместное предприятие Aguas Azuis подписали контракт на постройку четырех многоцелевых фрегатов класса "Тамандаре". Стоимость проекта оценивается в 9,1 млрд. реалов (2 млрд. долл.). Поставки кораблей предварительно запланированы на период с 2025 по 2028 гг.

Контракт также включает передачу технологий строительства корабля, систем боевого управления и управления платформой, а также комплексную логистическую поддержку и управление жизненным циклом.

ВМС Бразилии будут применять новые корабли для противодействия современным надводными, подводными и воздушным угрозам, обеспечения защиты морских перевозок, контроля территориальных вод и исключительной экономической зоны. Они также будут применяться для проведения поисково-спасательных операций и в миссиях по поддержанию мира и оказанию гуманитарной помощи.

Резка стали для строительства головного фрегата началась 5 сентября 2022 года.

Новые многоцелевые корабли основаны на проекте MEKO. Как предполагается, длина фрегата класса "Тамандаре" составит 107,2 м, максимальная ширина – 15,95 м, осадка – 5,3 м, водоизмещение – 3455 т. Силовая установка будет включать 4 дизельных двигателя MAN 12V 28/33 DSTC, дизельные генераторы Caterpillar C32. Корабль сможет развивать крейсерскую скорость 14 узлов и максимальную 25 узлов. Дальность хода составит 5000 морских миль, автономность – 28 суток. Предполагается, что в состав вооружения кораблей войдут 76/62-мм артиллерийская установка, ЗРК SeaCeptor, ПКР MM40 "Экзосет" Блок.3, ДУМВ компании FN Herstal, торпедные установки компании SEA, система отстрела ложных целей C-Guard.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бразилия
Катар
Продукция
Sea Ceptor
Компании
Caterpillar
Embraer
FN Herstal
MAN
ThyssenKrupp
Проекты
2020-й год
Похожие новости
16.09.2022
Началось строительство головного фрегата класса "Тамандаре" для ВМС Бразилии
21.06.2021
MBDA поставит ЗРК "Си Септор" для фрегатов класса "Тамандаре" ВМС Бразилии
11.03.2020
Подписан контракт на строительство корветов класса "Тамандаре" для ВМС Бразилии
09.03.2020
Контракт по постройку четырех корветов германского проекта МЕКО А100 для бразильского флота
27.01.2020
Контракт на строительство корветов класса "Тамандаре" для ВМС Бразилии планируется подписать в феврале
01.04.2019
Германский проект МЕКО А100 победил в тендере на корвет для ВМС Бразилии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.03 05:35
  • 47003
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 28.03 01:15
  • 4
Бестопливная электрогенерация станет основой энергетики 21 века
  • 27.03 15:28
  • 27
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 27.03 15:09
  • 1
Ростех заявил, что развитие Ту-160М позволит использовать его для перспективных вооружений
  • 27.03 15:04
  • 0
Беларусь своевременно реагирует на вызовы, возникающие на Южном операционном направлении
  • 27.03 14:42
  • 2
Медведев заявил, что России нужна контрактно-призывная армия численностью не менее 1,5 млн человек
  • 27.03 14:05
  • 2
Турецкий гамбит в Чёрном море
  • 27.03 13:52
  • 1
Карающий меч в руках России
  • 27.03 10:07
  • 11
Уже в этом году в России могут приступить к производству микропроцессоров
  • 26.03 15:49
  • 5
На "Курганмашзаводе" сообщили о готовности выпускать роботизированные БМП
  • 26.03 12:52
  • 3
Медведев зачитал директорам заводов ОПК телеграмму Сталина
  • 26.03 11:22
  • 2
Кабмин создал рабочую группу ВПК РФ по вопросам выполняющих ГОЗ хозяйственных обществ
  • 26.03 11:10
  • 2
Британский аналитик предположил, что для атаки на Севастополь ВСУ применили новый вид морских дронов
  • 26.03 10:14
  • 1
Медведев: иногда договариваться нет смысла и нужны такие решения, как начало СВО
  • 26.03 06:40
  • 3
Украина получит два 35-мм зенитных артиллерийских комплекса Rheinmetall Skynex