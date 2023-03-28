Заложен киль головного фрегата класса "Тамандаре" для ВМС Бразилии

Выбранный ВМС Бразилии проект корвета по программе Tamandare (CCT - Corvetas Classe Tamandaré) на основе проекта германского корвета МЕКО А100, представленного консорциумом Águas Azuis в составе германского судостроительного объединения thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) и бразильских компаний Embraer Defense & Security и Atech (c) TKMS.

ЦАМТО, 27 марта. На предприятии компании Thyssenkrupp Estaleiro Brasil Sul (tkEBS) в Итажаи (шт.Санта-Катарина) 24 марта состоялась церемония закладки киля головного многоцелевого фрегата класса F200 "Тамандаре" (MEKO A-100MB).

Как сообщило командование ВМС Бразилии, в мероприятии принял участие министр обороны страны Жозе Мусио.

Строительство корпуса корабля ведется блоками. Всего будут изготовлены 55 строительных блоков, которые после объединения составят корпус и надстройку фрегата. На церемонии на строительной площадке был размещен один из блоков машинного отделения весом около 52 т. На текущий момент работы по строительству корабля выполнены на 34%.

Спуск корабля на воду запланирован на середину 2024 года, а его передача ВМС Бразилии – на конец 2025 года. Программа включает последующую поставку к декабрю 2029 года еще трех кораблей серии. Ожидается, что резка первой стали для второго фрегата класса "Тамандаре" начнется в конце этого года.

Как сообщал ЦАМТО, реализация программы строительства фрегатов класса "Тамандаре" началась в 2017 году. В марте 2019 года командование ВМС Бразилии выбрало консорциум Aguas Azuis, сформированный компаниями ThyssenKrupp Marine Systems, Embraer Defense & Security и ATECH Negocios em Tecnologias SA, предпочтительным претендентом на поставку четырех кораблей класса "Тамандаре".

В марте 2020 года после продолжительных переговоров государственная компания Emgepron (Empresa Gerencial de Projetos Navais), действующая от имени МО Бразилии, и совместное предприятие Aguas Azuis подписали контракт на постройку четырех многоцелевых фрегатов класса "Тамандаре". Стоимость проекта оценивается в 9,1 млрд. реалов (2 млрд. долл.). Поставки кораблей предварительно запланированы на период с 2025 по 2028 гг.

Контракт также включает передачу технологий строительства корабля, систем боевого управления и управления платформой, а также комплексную логистическую поддержку и управление жизненным циклом.

ВМС Бразилии будут применять новые корабли для противодействия современным надводными, подводными и воздушным угрозам, обеспечения защиты морских перевозок, контроля территориальных вод и исключительной экономической зоны. Они также будут применяться для проведения поисково-спасательных операций и в миссиях по поддержанию мира и оказанию гуманитарной помощи.

Резка стали для строительства головного фрегата началась 5 сентября 2022 года.

Новые многоцелевые корабли основаны на проекте MEKO. Как предполагается, длина фрегата класса "Тамандаре" составит 107,2 м, максимальная ширина – 15,95 м, осадка – 5,3 м, водоизмещение – 3455 т. Силовая установка будет включать 4 дизельных двигателя MAN 12V 28/33 DSTC, дизельные генераторы Caterpillar C32. Корабль сможет развивать крейсерскую скорость 14 узлов и максимальную 25 узлов. Дальность хода составит 5000 морских миль, автономность – 28 суток. Предполагается, что в состав вооружения кораблей войдут 76/62-мм артиллерийская установка, ЗРК SeaCeptor, ПКР MM40 "Экзосет" Блок.3, ДУМВ компании FN Herstal, торпедные установки компании SEA, система отстрела ложных целей C-Guard.