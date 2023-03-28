Войти
Интерфакс-АВН

Корвет Тихоокеанского флота провел артиллерийские стрельбы в акватории Японского моря

247
0
0
Корвет "Громкий"
Корвет "Громкий".
Источник изображения: http://sudostroenie.info

Владивосток. 27 марта. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Экипаж корвета "Громкий" Тихоокеанского флота (ТОФ) провел артиллерийские стрельбы в морском полигоне Японского моря в ходе выполнения задач в соответствии с планом боевой подготовки флота, сообщила в понедельник пресс-служба ТОФ.

В рамках выхода в море корвет выполнил стрельбу из корабельной артиллерийской установки А-190 по морскому щиту, имитирующему корабль условного противника. Личный состав отработал задачи по противоминной защите корабля с уничтожением макетов плавучих морских мин из крупнокалиберного пулемета.

В ходе артиллерийских стрельб расчеты радиотехнической боевой части корвета во взаимодействии с расчетами артиллерии выполнили постановку ложной цели комплексом пассивных помех ближнего рубежа.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Япония
Продукция
А-190
Проекты
Военные учения
ТОФ
Похожие новости
06.09.2022
Российский «Маршал Шапошников» отработал уничтожение подлодки
06.09.2022
Фрегат "Маршал Шапошников" отработал уничтожение подлодки в рамках учений "Восток-2022"
29.01.2021
«Резкий» маневр: завершается строительство «всевидящего» корвета
10.12.2018
Новейший корвет "Громкий" в ходе госиспытаний впервые применил противолодочный комплекс "Пакет"
10.12.2018
Корвет проекта 20380 "Громкий" "отработал" поиск подлодки в Японском море
30.11.2018
Новейший корвет "Громкий" в ходе госиспытаний успешно поразил огнем артиллерии крылатую ракету-мишень
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.03 05:35
  • 47003
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 28.03 01:15
  • 4
Бестопливная электрогенерация станет основой энергетики 21 века
  • 27.03 15:28
  • 27
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 27.03 15:09
  • 1
Ростех заявил, что развитие Ту-160М позволит использовать его для перспективных вооружений
  • 27.03 15:04
  • 0
Беларусь своевременно реагирует на вызовы, возникающие на Южном операционном направлении
  • 27.03 14:42
  • 2
Медведев заявил, что России нужна контрактно-призывная армия численностью не менее 1,5 млн человек
  • 27.03 14:05
  • 2
Турецкий гамбит в Чёрном море
  • 27.03 13:52
  • 1
Карающий меч в руках России
  • 27.03 10:07
  • 11
Уже в этом году в России могут приступить к производству микропроцессоров
  • 26.03 15:49
  • 5
На "Курганмашзаводе" сообщили о готовности выпускать роботизированные БМП
  • 26.03 12:52
  • 3
Медведев зачитал директорам заводов ОПК телеграмму Сталина
  • 26.03 11:22
  • 2
Кабмин создал рабочую группу ВПК РФ по вопросам выполняющих ГОЗ хозяйственных обществ
  • 26.03 11:10
  • 2
Британский аналитик предположил, что для атаки на Севастополь ВСУ применили новый вид морских дронов
  • 26.03 10:14
  • 1
Медведев: иногда договариваться нет смысла и нужны такие решения, как начало СВО
  • 26.03 06:40
  • 3
Украина получит два 35-мм зенитных артиллерийских комплекса Rheinmetall Skynex