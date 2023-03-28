Корвет Тихоокеанского флота провел артиллерийские стрельбы в акватории Японского моря

Владивосток. 27 марта. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Экипаж корвета "Громкий" Тихоокеанского флота (ТОФ) провел артиллерийские стрельбы в морском полигоне Японского моря в ходе выполнения задач в соответствии с планом боевой подготовки флота, сообщила в понедельник пресс-служба ТОФ.

В рамках выхода в море корвет выполнил стрельбу из корабельной артиллерийской установки А-190 по морскому щиту, имитирующему корабль условного противника. Личный состав отработал задачи по противоминной защите корабля с уничтожением макетов плавучих морских мин из крупнокалиберного пулемета.

В ходе артиллерийских стрельб расчеты радиотехнической боевой части корвета во взаимодействии с расчетами артиллерии выполнили постановку ложной цели комплексом пассивных помех ближнего рубежа.