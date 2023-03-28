Армия КНР слишком хорошо учится у российской, внушают нам западные "друзья"

Пекин и Москва дружат, но Запад надеется на раскол из-за более быстрого роста армии КНР

Что может рассорить Россию и Китай? Газета Figaro задается этим вопросом и приходит к выводу, что самая уязвимая точка — опасения русских перед растущей военной мощью КНР. Сейчас Россия все еще сильнее в военном отношении, но китайцы не теряли время все 30 лет, пока российский ОПК реформировали.

В Москве Си Цзиньпин и Владимир Путин подписали соглашение, открывающее "новую эру" в их отношениях, которым свойственно все более заметное изменение соотношения сил с военной точки зрения.

"Новая эра" российско-китайских отношений начинается при отсутствии равновесия в военном и технологическом плане. Исторически Кремль был более сильным из этих двух союзников — по крайней мере, в военном плане. Но Пекин быстро подтягивается к "ведущему", делая колоссальные инвестиции в свою оборонную промышленность. Так, в начале марта Пекин объявил об увеличении своего военного бюджета на 7,3%. Увеличение "соответствует военным амбициям Китая, потому что его армия модернизируется, но еще не достигла полной "взрослости" — так подытоживает ситуацию Марк Жюльен, сотрудник Французского института международных отношений (IFRI).

При этом китайско-российское военное сотрудничество никак не омрачается никакими инцидентами, о чем свидетельствуют учения "Восток", прошедшие в сентябре прошлого года. Прошли недавно и несколько совместных военно-морских маневров. Визит председателя КНР в Москву завершился в среду после подписания "декларации об углублении стратегического партнерства и двусторонних отношений". Тем не менее самоутверждение Китая в военной области постепенно переходит на такой уровень, что оно неизбежно начинает в невыгодном свете "оттенять" показатели российского партнера.

С 2016 года китайская армия приступила к проведению большой реформы, преследующей две цели: сократить командный состав и усилить политический контроль партии над Народно-освободительной армией Китая (НОАК). При этом делаются колоссальные инвестиции в улучшение оснащения вооруженных сил Китая. "Этот коснулось прежде всего ВМФ И ВВС", — уточняет Марк Жюльен. Адмирал Вандье, начальник штаба ВМС Франции, подсчитал, что каждые четыре года китайский флот пополняется эскадрой величиной в весь французский флот, добавив, что "к 2030 году тоннаж китайского флота будет в 2,5 раза больше тоннажа ВМС США". Кроме того, модернизация позволит Китаю отказаться от импорта военной продукции и будет способствовать появлению независимых национальных заводов-производителей.

Традиционный партнер

Россия исторически является основным военным партнером Китая. Несмотря на некоторые дипломатические разногласия, связи возобновились после распада Советского Союза. "В течение где-то десяти лет сотрудничество было очень интенсивным. Прежде всего, Китай широко использовал российскую производственную и технологическую базу в интересах собственного оборонного комплекса. А сама эта российская база какое-то время не развивалась", — подчеркивает Марк Жюльен. Но в Москве быстро заметили, что Китай занимается реверс-инжинирингом, то есть покупает российскую технику для изучения, а затем для производства ее копий. Например, китайский самолет J-11 во многом похож на российский Су-27. Последовало некоторое замедление сотрудничества по понятным причинам.

Охлаждение в отношениях закончилось после присоединения Крыма к России в 2014 году. "Путин был слишком изолирован, и он смягчил требования к поставкам оружия Китаю. Так, например, была продана система ПРО С-400", — добавляет Марк Жюльен. Таким образом, Москва, бывшая "крупным партнером" Пекина, постепенно уступает место китайскому подмастерью. "Москва обеспокоена тем, что становится все менее важным партнером, ее технологическое и военное превосходство сохраняется, но оно ослабевает", — говорит Лео Периа-Пенье, научный сотрудник французского Центра исследований в области безопасности IFRI.

Например, Китай зависел от России в отношении двигателей своих боевых самолетов. "Несмотря на то, что самолеты были китайскими, двигатели у них были российские. Но на истребителе J-20 уже стоит китайский двигатель", — уточняет Лео Периа-Пенье. Эти самолеты должны обеспечить "бесполетную зону" над театром боевых действий в случае вторжения Китая на Тайвань. Обретение военно-технологической независимости весьма удачно для Пекина по времени совпало с утверждением Китая в своей "зоне влияния", то есть в китайских морях.

Иное использование военного инструмента

В действительности российская армия и ее 700 000 солдат при бюджете в 61 миллиард долларов вряд ли будут конкурировать с армией Китая с ее двумя миллионами человек и бюджетом в 225 миллиардов долларов. Российская армия, в которой в 2008 году проводилась реформа, уделила приоритетное внимание модернизации своего сильно истощенного экспедиционного корпуса на Украине. Китай же модернизировал свой морской и воздушный флот на случай конфронтации вокруг Тайваня. "Российская армия преодолевает растянувшиеся на тридцать лет трудности и, помимо ее экспедиционного корпуса, испытывает большое отставание в обучении военных", — говорит Лео Периа-Пенье. А китайская армия, наоборот, стремится к гомогенизации, по словам эксперта.

"Подводя итог, можно сказать, что российская армия XXI века находится не в лучшей форме, в то время как китайская армия набирает силу, модернизируется и стремится сократить численность личного состава", — отмечает Марк Жюльен. Но для своего совершенствования китайской армии необходимо обучение, которое может предоставить сейчас только Россия. "Это принципиально важно, — говорит Марк Жюльен. — Китайско-российские учения отличаются от учений сил НАТО, но они по-прежнему имеют важное значение". Тем более, что китайским морякам, например, катастрофически не хватает опыта, и им есть чему поучиться у своих российских коллег. С 2008 года ВМС Китая участвовали в миссиях по борьбе с пиратством в Индийском океане, подготовив целое поколение моряков. Но их число недостаточно для формирования военно-морских сил, способных конкурировать с американским флотом.

"Эффективность современной военной техники определяется умением и опытом тех, кто будет её использовать. А какой у китайцев опыт, ведь они не воевали с 1979 года", — подчеркивает Лео Периа-Пенье. Это подтвердил источник в военных кругах: "Китайцы за большие деньги создают много техники, качество которой не доказано. Эта техника предназначена для невоевавших солдат, и в их руках она может оказаться неффективной".

Последний пункт был подтвержден Марком Жюльеном в недавнем отчете для IFRI: "Тем не менее, остается без ответа вопрос об оперативной ценности китайских войск и твердости их идеологической приверженности в случае конфликта высокой интенсивности". Пример России, испытывающей некоторые трудности в конфликте на Украине, посеял сомнения в Пекине. "Китайцы, как и многие эксперты, были удивлены трудностями, испытываемыми российской армии на Украине. Это дает им понять, что они не смогут захватить Тайвань силой", — говорит Лео Периа-Пенье. Таким образом, украинский конфликт позволяет Тайваню жить спокойно. До тех пор, пока не укрепится растущая с каждым днем мощь китайской армии.

Амори Кутансе-Первенкьер (Amaury Coutansais-Pervinquière)