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ТАСС

Немецкий политик заявил, что США предпочитают ослабление РФ достижению мира на Украине

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Оскар Лафонтен
Оскар Лафонтен.
Источник изображения: AP Photo/ Frank Augstein

Экс-глава Социал-демократической партии Германии Оскар Лафонтен также назвал пропагандой утверждения о том, что президент России Владимир Путин не хочет переговоров

ТАСС, 27 марта. Экс-глава Социал-демократической партии Германии Оскар Лафонтен в среду заявил в интервью немецкому журналу Focus, что США не заинтересованы в окончании украинского конфликта и своей реальной целью видят максимальное ослабление России.

"США не заинтересованы в мире. Министр обороны (глава минобороны США Ллойд Остин - прим. ТАСС), которого я всегда называю министром войны, сам в этом признался. США желают продолжения конфликта до тех пор, пока Россия не лишится возможности вести боевые действия в подобных масштабах", - сказал он.

Политик объяснил действия России на Украине самозащитой в условиях продолжающегося расширения НАТО на восток. "Ни одно государство не хочет жить с ножом у горла. Недопустимо размещать ракеты у границ ядерной державы", - отметил он.

"Утверждения о том, что Путин не хочет переговоров - пропаганда", - прокомментировал Лафонтен общепринятую в западных странах точку зрения о сознательном отказе президента России Владимира Путина от мирных переговоров. 

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