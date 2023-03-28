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ТАСС

Кисида заявил, что Япония контактирует с КНР по ситуации вокруг Украины

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Премьер-министр Японии Фумио Кисида
Премьер-министр Японии Фумио Кисида.
Источник изображения: © AP Photo / Eugene Hoshiko

По словам японского премьер-министра, в том, что касается мирных переговоров, в первую очередь нужно учитывать мнение украинской стороны

ТОКИО, 27 марта. /ТАСС/. Япония проводит обмен мнениями с Китаем по ситуации вокруг Украины и призывает Пекин ответственно подходить к имеющим к этому отношение вопросам. Об этом заявил в понедельник японский премьер-министр Фумио Кисида, комментируя предложенный ранее КНР план политического урегулирования.

"Мы обмениваемся с Китаем мнениями о ситуации на Украине, и мы будем продолжать настаивать на ответственном подходе [к этой проблеме]", - сказал он в ходе выступления в парламенте. По словам Кисиды, в том, что касается мирных переговоров, необходимо в первую очередь учитывать мнение украинской стороны.

"Насколько я знаю, президент [Украины Владимир] Зеленский заявлял, что некоторые пункты китайского плана ему понятны, однако есть и те, с которыми он не согласен. В частности, он считает его нецелесообразным, если там не будет оговорен вывод российских войск", - сказал японский премьер.

В феврале МИД КНР опубликовал документ с изложением позиции по политическому урегулированию кризиса на Украине. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, урегулированию гуманитарного кризиса на Украине, обмену военнопленными между Москвой и Киевом, а также к отказу от введения односторонних санкций без решения Совета Безопасности ООН. В опубликованном документе Китай назвал переговоры "единственным путем для урегулирования кризиса на Украине" и призвал все стороны поддерживать Москву и Киев в "движении навстречу друг другу", а также в скорейшем возобновлении прямого диалога. В тексте подчеркивается, что мировое сообщество должно создать условия и предоставить платформу для возобновления переговоров.

Премьер-министр Японии 21 марта посетил Киев, где встретился с Зеленским. Визит готовился с соблюдением мер информационной безопасности, Токио его не анонсировал. Это первый визит японского премьера на Украину с начала специальной военной операции РФ. Он последним из лидеров Группы семи совершил такую поездку. 

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