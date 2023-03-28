Глава французской партии назвал антироссийские санкции ЕС "нескончаемой шуткой"

Франсуа Асселино выразил скептицизм относительно и уже введенных, и планируемых антироссийских мер

ТАСС, 27 марта. Глава французской партии "Народный республиканский союз" Франсуа Асселино назвал санкции Евросоюза (ЕС) против России "нескончаемой шуткой" на фоне заявлений председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен о подготовке 11-го пакета ограничительных мер.

"Ляйен объявляет об 11-м пакете санкций, направленном на борьбу с обходом предыдущих пакетов санкций, которые не работают. Эта шутка нескончаема!", - написал политик в воскресенье на своей странице в Twitter.

Асселино выразил явный скептицизм относительно и уже введенных, и планируемых антироссийских мер. "22-й пакет ужесточит 11-й, 33-й ужесточит 22-й и так далее", - сыронизировал он.

После начала российской спецоперации на Украине страны ЕС значительно расширили санкции против РФ. На сегодняшний день приняты уже десять санкционных пакетов. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.