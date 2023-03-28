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Вестник Мордовии

Т-54Б еще недавно воевали в качестве хорошо бронированных САУ

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Источник изображения: Фото: Отвага2004

Последним вооруженным конфликтом, где применялись средние танки Т-54Б, стала война за Нагорный Карабах, разгоревшаяся осенью 2020 года. Тогда эти машины, как и Т-55 использовались армией Азербайджана.

Всего на передовой оказалось примерно сто единиц такой техники, которая была возвращена с баз хранения, а экипажи комплектовались призванными из запаса резервистами.

Такие танки применялись на второстепенных участках фронта, где не велись наступательные действия, а стороны лишь вели перестрелки.

"Пятьдесят четвертые" и "Пятьдесят пятые" по сути, выступали в роли самоходно-артиллерийских установок. Их нарезные пушки Д-10Т2С могут поражать цели на максимальной дальности до 15000 метров с использованием различных типов осколочно-фугасных снарядов.

Причем стрельба велась из-за высоких земляных валов, что снижало риск попасть под ответный огонь. По сравнению с буксируемой или самоходной артиллерией у таких "САУ", есть одно преимущество - достаточно мощная, по сравнению например, с 2С1 "Гвоздика", броня.

Хотя без потерь не обошлось, известно, по крайней мере о поражении с последующим пожаром одного Т-55 на агдамском направлении. Все четверо членов экипажа выжили, правда, один попал в госпиталь с ожогами, где успешно прошел лечение.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Продукция
Гвоздика
Т-55
Проекты
2020-й год
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