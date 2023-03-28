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ТАСС

В России разработали наземный дрон "Ежик" для поражения бронированной техники

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Военнослужащий ВС РФ на передовой в зоне проведения СВО
Военнослужащий ВС РФ на передовой в зоне проведения СВО.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

В конструкторском бюро "Спектр Инжиниринг" также сообщили о разработке серии беспилотных летательных аппаратов для широкого спектра применения

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Специалисты конструкторского бюро "Спектр Инжиниринг" разработали роботизированную платформу "Ежик" - наземный дрон для уничтожения бронированной техники. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор организации Андрей Братеньков.

"Нами создан наземный дрон "Ежик", который способен нести на себе полезную нагрузку до 5 кг. Дальность его работы составляет до 5 км. Платформа способна сохранять подвижность, как бы ее ни переворачивали. Мы посмотрели опыт применения подобных дронов за рубежом и пришли к выводу, что нужно делать максимально дешевый аппарат. Планируем предлагать его как платформу для уничтожения бронетанковой техники. Также сейчас начинаем задумываться о перспективах увеличения полезной нагрузки "Ежика" до 10 кг", - рассказал Братеньков.

По словам разработчика, основное предназначение наземного дрона - уничтожение живой силы противника в укреплениях (окопах), а также бронированной техники неприятеля. "Ежик" создается для того, чтобы при ухудшении боевой обстановки солдаты могли запустить из окопа к неприятелю транспортное средство, которое доставило бы противнику мину. Либо подвезло боеприпас "под брюхо" бронированной технике неприятеля, потому что это самое уязвимое место у всей ползающей по земле технике", - добавил Братеньков.

Исполнительный директор КБ "Спектр Инжирининг" также уточнил, что новый дрон является колесным. "Гусеничная формула технически более дорогая в исполнении. Кроме того, на малогабаритных формах гусеница не имеет эффекта совсем, нужно будет делать неимоверные грунтозацепы. На поле боя грязь, либо строительный мусор. У колесной платформы геометрическая проходимость гораздо выше. Это оптимальный вариант с точки зрения стоимости процесса и живучести", - подчеркнул специалист.

В конструкторском бюро также сообщили о разработке серии беспилотных летательных аппаратов для широкого спектра применения. Они предназначены для уничтожения бронетанковой техники. Огневые испытания дронов запланированы на весну. 

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Страны
Россия
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