Войти
ТАСС

Источник сообщил, что объекты базирования носителей "Посейдонов" будут готовы в 2024 году

275
0
0
Атомная подводная лодка специального назначения БС-329 "Белгород" проекта 09852 (заводской номер 91664) в период заводских ходовых испытаний, сентябрь 2021 года
Атомная подводная лодка специального назначения БС-329 "Белгород" проекта 09852 (заводской номер 91664) в период заводских ходовых испытаний, сентябрь 2021 года.
Источник изображения: Олег Кулешов

В формируемую новую дивизию в составе Подводных сил Тихоокеанского флота войдут не только "Белгород" и "Хабаровск", но и другие субмарины, уточнил собеседник агентства

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Строительство объектов береговой инфраструктуры в новом пункте базирования атомных подводных лодок (АПЛ) специального назначения "Белгород" и "Хабаровск", которые станут носителями суперторпед "Посейдон", будет завершено в начале 2024 года. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к российскому оборонному ведомству.

"Работу по строительству объектов береговой инфраструктуры для базирования двух спецподлодок на Камчатке планируется завершить в начале следующего года", - сказал он.

Собеседник агентства отметил, что в формируемую новую дивизию в составе Подводных сил Тихоокеанского флота (ТОФ) войдут не только "Белгород" и "Хабаровск", "но и другие субмарины". По его словам, новые подлодки спецназначения "будут участвовать в решении задачи стратегического сдерживания".

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

Ранее ТАСС сообщал, что АПЛ "Белгород" продолжит службу в составе ТОФ. Для нее изготовлен первый боекомплект суперторпед "Посейдон". Передача флоту подлодки проекта 09852 без основного оружия состоялась 8 июля 2022 года. В настоящее время "Белгород" находится на этапе опытной эксплуатации на Северном флоте.

АПЛ "Хабаровск" проекта 09851 в настоящее время достраивается на заводе "Севмаш" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию). 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
ОСК
Севмаш
Проекты
СФ
ТОФ
Похожие новости
23.05.2022
Что модернизация, что погибель
05.02.2018
Великий ремонт
25.03.2016
Субмарины не прибудут в срок
04.07.2013
Программы по обновлению корабельного состава ВМФ РФ, реализованные в первой половине 2013 года
28.08.2012
Корабелы Северодвинска спустили на воду отремонтированную атомную подлодку Северного флота "Смоленск"
02.07.2012
Минобороны: "Булаву" могут принять на вооружение осенью
03.03.2009
Россия закладывает три супер-новых атомных авианосца
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.03 05:35
  • 47003
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 28.03 01:15
  • 4
Бестопливная электрогенерация станет основой энергетики 21 века
  • 27.03 15:28
  • 27
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 27.03 15:09
  • 1
Ростех заявил, что развитие Ту-160М позволит использовать его для перспективных вооружений
  • 27.03 15:04
  • 0
Беларусь своевременно реагирует на вызовы, возникающие на Южном операционном направлении
  • 27.03 14:42
  • 2
Медведев заявил, что России нужна контрактно-призывная армия численностью не менее 1,5 млн человек
  • 27.03 14:05
  • 2
Турецкий гамбит в Чёрном море
  • 27.03 13:52
  • 1
Карающий меч в руках России
  • 27.03 10:07
  • 11
Уже в этом году в России могут приступить к производству микропроцессоров
  • 26.03 15:49
  • 5
На "Курганмашзаводе" сообщили о готовности выпускать роботизированные БМП
  • 26.03 12:52
  • 3
Медведев зачитал директорам заводов ОПК телеграмму Сталина
  • 26.03 11:22
  • 2
Кабмин создал рабочую группу ВПК РФ по вопросам выполняющих ГОЗ хозяйственных обществ
  • 26.03 11:10
  • 2
Британский аналитик предположил, что для атаки на Севастополь ВСУ применили новый вид морских дронов
  • 26.03 10:14
  • 1
Медведев: иногда договариваться нет смысла и нужны такие решения, как начало СВО
  • 26.03 06:40
  • 3
Украина получит два 35-мм зенитных артиллерийских комплекса Rheinmetall Skynex