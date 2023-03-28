Источник сообщил, что объекты базирования носителей "Посейдонов" будут готовы в 2024 году

В формируемую новую дивизию в составе Подводных сил Тихоокеанского флота войдут не только "Белгород" и "Хабаровск", но и другие субмарины, уточнил собеседник агентства

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Строительство объектов береговой инфраструктуры в новом пункте базирования атомных подводных лодок (АПЛ) специального назначения "Белгород" и "Хабаровск", которые станут носителями суперторпед "Посейдон", будет завершено в начале 2024 года. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к российскому оборонному ведомству.

"Работу по строительству объектов береговой инфраструктуры для базирования двух спецподлодок на Камчатке планируется завершить в начале следующего года", - сказал он.

Собеседник агентства отметил, что в формируемую новую дивизию в составе Подводных сил Тихоокеанского флота (ТОФ) войдут не только "Белгород" и "Хабаровск", "но и другие субмарины". По его словам, новые подлодки спецназначения "будут участвовать в решении задачи стратегического сдерживания".

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

Ранее ТАСС сообщал, что АПЛ "Белгород" продолжит службу в составе ТОФ. Для нее изготовлен первый боекомплект суперторпед "Посейдон". Передача флоту подлодки проекта 09852 без основного оружия состоялась 8 июля 2022 года. В настоящее время "Белгород" находится на этапе опытной эксплуатации на Северном флоте.

АПЛ "Хабаровск" проекта 09851 в настоящее время достраивается на заводе "Севмаш" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию).