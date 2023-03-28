Украинские танкисты завершили обучение управлению танками Challenger 2 в Великобритании

Предполагается, что эти экипажи будут задействованы при контрнаступлении Киева в ближайшие недели

ЛОНДОН, 27 марта. /ТАСС/. Украинские танковые экипажи завершили процесс обучения управлению британскими танками Challenger 2 и вернулись из Соединенного Королевства на Украину. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении Минобороны Великобритании.

В военном ведомстве указали, что в ходе нескольких недель тренировок украинских танкистов обучали совместной боевой работе на Challenger 2. В феврале центр подготовки украинских танкистов в Англии посетил президент Украины Владимир Зеленский в рамках своего визита в Великобританию. Предполагается, что эти экипажи будут задействованы при украинском контрнаступлении в ближайшие недели.

Великобритания 14 января первой из западных стран объявила, что передаст Киеву 14 танков Challenger 2. 29 января Минобороны королевства сообщило о прибытии в страну первых украинских танковых экипажей для прохождения обучения. Премьер-министр страны Риши Сунак 8 февраля заявил, что танки будут доставлены на Украину в марте. Как указала газета The Guardian в понедельник, Лондон также поставит киевским властям 20 бронетранспортеров Bulldog и 30 самоходных гаубиц AS90.