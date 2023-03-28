Войти
ТАСС

Украинские танкисты завершили обучение управлению танками Challenger 2 в Великобритании

244
0
0
Основной боевой танк Сухопутных войск Великобритании Challenger 2
Основной боевой танк Сухопутных войск Великобритании Challenger 2.
Источник изображения: © Фото : UK MOD © Crown copyright

Предполагается, что эти экипажи будут задействованы при контрнаступлении Киева в ближайшие недели

ЛОНДОН, 27 марта. /ТАСС/. Украинские танковые экипажи завершили процесс обучения управлению британскими танками Challenger 2 и вернулись из Соединенного Королевства на Украину. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении Минобороны Великобритании.

В военном ведомстве указали, что в ходе нескольких недель тренировок украинских танкистов обучали совместной боевой работе на Challenger 2. В феврале центр подготовки украинских танкистов в Англии посетил президент Украины Владимир Зеленский в рамках своего визита в Великобританию. Предполагается, что эти экипажи будут задействованы при украинском контрнаступлении в ближайшие недели.

Великобритания 14 января первой из западных стран объявила, что передаст Киеву 14 танков Challenger 2. 29 января Минобороны королевства сообщило о прибытии в страну первых украинских танковых экипажей для прохождения обучения. Премьер-министр страны Риши Сунак 8 февраля заявил, что танки будут доставлены на Украину в марте. Как указала газета The Guardian в понедельник, Лондон также поставит киевским властям 20 бронетранспортеров Bulldog и 30 самоходных гаубиц AS90. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Украина
Продукция
Challenger 2
Похожие новости
23.03.2023
МИД РФ предупредил Лондон о последствиях поставок боеприпасов с обедненным ураном Киеву
21.03.2023
Британия поможет Польше истребителями после передачи Украине МиГ-29
30.01.2023
NYT: США намерены расширить обучение украинских военных для изменения динамики боев
20.01.2023
Споры вокруг танков показали настоящее отношение Запада к Украине
17.01.2023
Bloomberg: Киев с начала СВО получил 4 тыс. единиц оружия и военной техники от Запада
22.01.2020
Модифицированный танк Challenger 2 Streetfighter II для действий в городских условиях
05.05.2017
Новые ударные бригады британской армии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.03 05:35
  • 47003
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 28.03 01:15
  • 4
Бестопливная электрогенерация станет основой энергетики 21 века
  • 27.03 15:28
  • 27
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 27.03 15:09
  • 1
Ростех заявил, что развитие Ту-160М позволит использовать его для перспективных вооружений
  • 27.03 15:04
  • 0
Беларусь своевременно реагирует на вызовы, возникающие на Южном операционном направлении
  • 27.03 14:42
  • 2
Медведев заявил, что России нужна контрактно-призывная армия численностью не менее 1,5 млн человек
  • 27.03 14:05
  • 2
Турецкий гамбит в Чёрном море
  • 27.03 13:52
  • 1
Карающий меч в руках России
  • 27.03 10:07
  • 11
Уже в этом году в России могут приступить к производству микропроцессоров
  • 26.03 15:49
  • 5
На "Курганмашзаводе" сообщили о готовности выпускать роботизированные БМП
  • 26.03 12:52
  • 3
Медведев зачитал директорам заводов ОПК телеграмму Сталина
  • 26.03 11:22
  • 2
Кабмин создал рабочую группу ВПК РФ по вопросам выполняющих ГОЗ хозяйственных обществ
  • 26.03 11:10
  • 2
Британский аналитик предположил, что для атаки на Севастополь ВСУ применили новый вид морских дронов
  • 26.03 10:14
  • 1
Медведев: иногда договариваться нет смысла и нужны такие решения, как начало СВО
  • 26.03 06:40
  • 3
Украина получит два 35-мм зенитных артиллерийских комплекса Rheinmetall Skynex