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ТАСС

Опытную партию дронов-камикадзе передадут российским подразделениям в зоне СВО

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Военнослужащий разведгруппы ВС РФ выполняют разведку с помощью БПЛА в зоне СВО
Военнослужащий разведгруппы ВС РФ выполняют разведку с помощью БПЛА в зоне СВО.
Источник изображения: © РИА Новости / Виктор Антонюк

Сейчас беспилотники тестируются в условиях, приближенных к фронтовым реалиям, рассказали в компании "Энергоинновация"

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Опытные образцы дронов-камикадзе находятся в завершающей стадии испытаний, изделия планируется передать представителям Вооруженных сил РФ и добровольческим объединениям в мае-июне 2023 года для применения в зоне спецоперации. Об этом ТАСС сообщили в компании "Энергоинновация".

"В настоящее время завершаются испытания разработанных нами дрона-камикадзе и дрона-ретранслятора. Дроны тестируются в самых тяжелых условиях, приближенных к фронтовым реалиям. После испытаний будет изготовлена партия от 50 до 100 штук. Беспилотники будут переданы нашим подразделениям для использования на передовой. У нас есть контакты с Росгвардией, представителями Вооруженных сил РФ, добровольцами, ЧВК "Вагнер" - всеми теми, кто сейчас находится на передовой фронта. Поделим партию дронов между подразделениями и будем ждать обратную реакцию", - сообщили в организации.

В "Энергоинновации" отметили, что дрон-камикадзе предназначен для уничтожения техники и личного состава противника. "Грузоподъемность аппарата - до 5 кг. Дальность полета - до 7 км. Также его можно будет использовать и как дрон-разведчик, в этом случае беспилотник сможет летать на расстояния до 30 км", - уточнили в компании.

Одна из задач дрона-ретранслятора - обезопасить оператора беспилотника. "Основное назначение дрона-ретранслятора - передавать данные от других дронов, разведчиков, наблюдателей и так далее, оператору и обратно от специалиста к дронам, чтобы оператор и другие военнослужащие могли заглянуть как можно дальше. Вторая задача аппарата - обезопасить оператора от поражения средствами противника. Операторы БПЛА сейчас - приоритетные цели для противника. Наш дрон сможет передавать информацию на несколько километров и, соответственно, на это расстояние оператор будет удален от передающего сигнала", - заявили в "Энергоинновации".

Разработчики дронов уточнили, что несущие каркасы аппаратов изготавливаются с помощью 3D-принтеров, остальные комплектующие являются зарубежными. 

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