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РИА Новости

Путин поблагодарил Росгвардию за эффективную и добросовестную службу

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Владимир Путин поблагодарил Росгвардию за эффективную и добросовестную службу

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил Росгвардию за эффективную и добросовестную службу, отметив, что у нее сложные направления работы, где требуется профессионализм, строгое соблюдение закона и нацеленность на конкретные результаты в интересах безопасности и защиты прав и свобод граждан.

"В числе ключевых задач Росгвардии борьба с терроризмом, экстремизмом и организованной преступностью, охрана значимых стратегических объектов, обеспечение правопорядка во время массовых мероприятий, контроль за оборотом оружия. Все это сложные, крайне ответственные направления работы, где требуется высокий профессионализм и системность, строгое соблюдение законности и всегда нацеленность на достижение конкретных ощутимых результатов в интересах безопасности нашего общества и государства, надежной защиты прав и свобод граждан", - сказал он в поздравлении с Днем войск Национальной гвардии России.

"Хочу поблагодарить вас именно за такую эффективную и добросовестную службу, за вашу верность долгу и присяге, за приверженность героическим традициям, которые были заложены многими поколениями ваших предшественников, начиная еще с батальонов внутренней стражи, созданных в России более 200 лет назад", - сказал глава государства.

Особые слова благодарности и признательности Путин высказал и в адрес ветеранов внутренних войск МВД, подразделений ОМОН, СОБР, ряда других служб, которые стали основой современной Росгвардии.

Он также подчеркнул, что на всех этапах становления и развития Росгвардии ее главной опорой были и остаются честь и доблесть бойцов и командиров, их преданное служение отечеству и народу.

"Уверен, вы хорошо чувствуете эту прямую преемственность, понимаете, какая огромная ответственность на вас возложена, и доказываете это своей повседневной трудной, ратной работой", - добавил Путин.

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Россия
Компании
Росгвардия
Персоны
Путин Владимир
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