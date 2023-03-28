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ТАСС

В Конгрессе заявили, что США не смогут оправиться от возможного падения доллара

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Источник изображения: Mariam Zuhaib/ AP

Член нижней палаты американского парламента Марджори Тейлор Грин предупредила, что конфликт Украине обрушит на граждан США "невиданные экономические трудности"

ВАШИНГТОН, 26 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты не смогут восстановиться после потенциального падения доллара, вызванного конфликтом на Украине. Уверенность в этом выразила в воскресенье член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин (республиканка от штата Джорджия) в Twitter.

Она прокомментировала слова президента РФ Владимира Путина, который заявил, что Вашингтон сам себе наносит ущерб, ограничивая использование доллара из конъюнктурных соображений. Он подчеркнул, что партнеры России с удовольствием договариваются рассчитываться в юанях.

"То, что доллар будет вытеснен юанем, я предупреждала еще год назад, когда Вашингтон решил развязать опосредованную войну с Россией на Украине, и теперь это происходит. Война на Украине, развязанная разжигателями войны, обрушит на американцев экономические трудности, невиданные за всю нашу историю, если доллар рухнет. Виноваты будут они (разжигатели войны из США - прим. ТАСС), и Америка никогда не сможет оправиться. Этому нужно положить конец", - написала она. К своей публикации законодатель прикрепила сообщение, в котором приведена выдержка из самого текста и ссылка на материал с англоязычной версии сайта ТАСС о соответствующем заявлении российского лидера.

Он подчеркнул, что США своими действиями "сами себе наносят ущерб". По словам Путина, утверждения Вашингтона о том, что Москва посягает на доллар, не соответствуют действительности. Как отметил глава государства, после заморозки российских золотовалютных резервов все страны мира задумались, насколько надежными являются американские партнеры. Он указал, что "все сделали вывод - ненадежными". 

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Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
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