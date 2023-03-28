Войти
ТАСС

Болгария менее чем за полгода поставила Украине оружие на €2,5 млрд

260
0
0
Бывший премьер-министр Болгарии Кирил Петков
Бывший премьер-министр Болгарии Кирил Петков.
Источник изображения: Vadim Ghirda/ AP

Экс-премьер республики Кирил Петков считает, что "объединенная Европа сейчас показывает свою силу"

СОФИЯ, 26 марта. /ТАСС/. София передала Киеву вооружения на 5 млрд левов (около €2,5 млрд) за 164 дня. Об этом в воскресенье в интервью телеканалу BTV сообщил бывший премьер-министр республики Кирил Петков.

"В отчетах в области экономики мы видели, что город Сопот и город Казанлык (там находятся оружейные заводы - прим. ТАСС) полностью работали в области военной промышленности и, полагаю, что заработали 5 млрд [левов] за 164 дня, несмотря на то, что прямого экспорта на Украину у нас не было, что [поставки проходили через] американское и английское правительства. Очень важно, чтобы мы были солидарны с Украиной вместе с европейскими партнерами и работали вместе с ними", - сказал бывший премьер.

"Объединенная Европа сейчас показывает свою силу, и я не хочу, чтобы моя страна защищала агрессора", - сказал Петков, комментируя заявление президента Румена Радева о том, что Болгария не участвует в международной сделке по поставке снарядов Украине. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Болгария
США
Украина
Похожие новости
17.06.2011
Завершен первый этап проекта утилизации обычных боеприпасов в Украине
01.07.2010
Российские ракеты заставят американский спецназ прижаться к земле
16.02.2010
Израиль намерен поставить Грузии крупную партию стрелкового оружия и боеприпасов не по линии правительства
11.02.2009
Конфликт с Грузией изменил планы перевооружения российской армии
23.12.2008
СМИ: Иран намерен получить российские зенитно-ракетные комплексы С-300
12.10.2007
США обеспокоены "российским шумом" вокруг ДОВСЕ
18.04.2007
Седьмой "Гидроавиасалон" пройдет в Геленджике 4-7 сентября 2008 года
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.03 05:35
  • 47003
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 28.03 01:15
  • 4
Бестопливная электрогенерация станет основой энергетики 21 века
  • 27.03 15:28
  • 27
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 27.03 15:09
  • 1
Ростех заявил, что развитие Ту-160М позволит использовать его для перспективных вооружений
  • 27.03 15:04
  • 0
Беларусь своевременно реагирует на вызовы, возникающие на Южном операционном направлении
  • 27.03 14:42
  • 2
Медведев заявил, что России нужна контрактно-призывная армия численностью не менее 1,5 млн человек
  • 27.03 14:05
  • 2
Турецкий гамбит в Чёрном море
  • 27.03 13:52
  • 1
Карающий меч в руках России
  • 27.03 10:07
  • 11
Уже в этом году в России могут приступить к производству микропроцессоров
  • 26.03 15:49
  • 5
На "Курганмашзаводе" сообщили о готовности выпускать роботизированные БМП
  • 26.03 12:52
  • 3
Медведев зачитал директорам заводов ОПК телеграмму Сталина
  • 26.03 11:22
  • 2
Кабмин создал рабочую группу ВПК РФ по вопросам выполняющих ГОЗ хозяйственных обществ
  • 26.03 11:10
  • 2
Британский аналитик предположил, что для атаки на Севастополь ВСУ применили новый вид морских дронов
  • 26.03 10:14
  • 1
Медведев: иногда договариваться нет смысла и нужны такие решения, как начало СВО
  • 26.03 06:40
  • 3
Украина получит два 35-мм зенитных артиллерийских комплекса Rheinmetall Skynex