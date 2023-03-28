Болгария менее чем за полгода поставила Украине оружие на €2,5 млрд

Экс-премьер республики Кирил Петков считает, что "объединенная Европа сейчас показывает свою силу"

СОФИЯ, 26 марта. /ТАСС/. София передала Киеву вооружения на 5 млрд левов (около €2,5 млрд) за 164 дня. Об этом в воскресенье в интервью телеканалу BTV сообщил бывший премьер-министр республики Кирил Петков.

"В отчетах в области экономики мы видели, что город Сопот и город Казанлык (там находятся оружейные заводы - прим. ТАСС) полностью работали в области военной промышленности и, полагаю, что заработали 5 млрд [левов] за 164 дня, несмотря на то, что прямого экспорта на Украину у нас не было, что [поставки проходили через] американское и английское правительства. Очень важно, чтобы мы были солидарны с Украиной вместе с европейскими партнерами и работали вместе с ними", - сказал бывший премьер.

"Объединенная Европа сейчас показывает свою силу, и я не хочу, чтобы моя страна защищала агрессора", - сказал Петков, комментируя заявление президента Румена Радева о том, что Болгария не участвует в международной сделке по поставке снарядов Украине.