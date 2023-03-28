Войти
Интерфакс-АВН

Байден сохранит американское военное присутствие в Сирии - Белый дом

258
0
0
Конвой армии США в Сирии
Конвой армии США в Сирии.
Источник изображения: invoen.ru

Вашингтон. 26 марта. ИНТЕРФАКС - Президент США Джо Байден планирует сохранить присутствие американских военнослужащих в Сирии, заявил представитель американского Совета нацбезопасности Джон Кирби.

"Наша миссия против ИГ (запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство" - ИФ) не изменится. У нас - до 1 тыс. военнослужащих в Сирии, которые ведут борьбу с этой группировкой, которая, хоть и уменьшилась, все еще жизнеспособна", - сказал в воскресенье Кирби в эфире телеканала CBS.

По его словам, Байден "абсолютно привержен" тому, чтобы сохранять эту миссию.

"И мы будем всегда защищать наших военных и наши объекты", - добавил он.

Его слова прозвучали на фоне того, как на прошлой неделе американская база на северо-востоке Сирии подверглась атаке беспилотников. Один человек погиб, пять американские военных и еще один контрактник получили ранения. Власти США обвинили в этом проиранские сирийские формирования и заявили, что нанесли по ним удары.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
США
Проекты
БПЛА
Похожие новости
21.04.2021
Россия и Украина: пока бой с тенью. Что делать сейчас США? (The American Spectator, США)
10.07.2020
"Замыслили недоброе": зачем НАТО наращивает войска у российских границ
21.02.2020
Турецкий политик признал Абхазию, а Украину назвал врагом
24.08.2018
Главные новинки "Армии-2018". Оружие России, которое мир увидел впервые
09.03.2016
Тульский "Панцирь"
21.01.2011
Расходы на оборону стран Ближнего Востока продолжат расти
26.04.2007
"Рособоронэкспорт" представил на форуме "Высокие технологии XXI века" устройство навигации ГЛОНАСС/GPS "Астра-АСН"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.03 05:35
  • 47003
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 28.03 01:15
  • 4
Бестопливная электрогенерация станет основой энергетики 21 века
  • 27.03 15:28
  • 27
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 27.03 15:09
  • 1
Ростех заявил, что развитие Ту-160М позволит использовать его для перспективных вооружений
  • 27.03 15:04
  • 0
Беларусь своевременно реагирует на вызовы, возникающие на Южном операционном направлении
  • 27.03 14:42
  • 2
Медведев заявил, что России нужна контрактно-призывная армия численностью не менее 1,5 млн человек
  • 27.03 14:05
  • 2
Турецкий гамбит в Чёрном море
  • 27.03 13:52
  • 1
Карающий меч в руках России
  • 27.03 10:07
  • 11
Уже в этом году в России могут приступить к производству микропроцессоров
  • 26.03 15:49
  • 5
На "Курганмашзаводе" сообщили о готовности выпускать роботизированные БМП
  • 26.03 12:52
  • 3
Медведев зачитал директорам заводов ОПК телеграмму Сталина
  • 26.03 11:22
  • 2
Кабмин создал рабочую группу ВПК РФ по вопросам выполняющих ГОЗ хозяйственных обществ
  • 26.03 11:10
  • 2
Британский аналитик предположил, что для атаки на Севастополь ВСУ применили новый вид морских дронов
  • 26.03 10:14
  • 1
Медведев: иногда договариваться нет смысла и нужны такие решения, как начало СВО
  • 26.03 06:40
  • 3
Украина получит два 35-мм зенитных артиллерийских комплекса Rheinmetall Skynex