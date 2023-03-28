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Военное обозрение

Требующая разместить на своей территории ядерное оружие Польша осудила решение России разместить ТЯО в Белоруссии

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Источник изображения: topwar.ru

Польша, выступающая за размещение ядерного оружия на своей территории, лицемерно осудила планы России разместить часть тактического ядерного оружия на территории Белоруссии. В Варшаве увидели в этом большую угрозу для своей безопасности.

В Польше забегали, планы российского президента Владимира Путина разместить ТЯО в Белоруссии, очень не понравились польскому президенту Анджею Дуде, который увидел в этом "большую угрозу" для Польши. Дуда уже успел затребовать от Генштаба польских ВС доклад о размещении российского ядерного оружия, причем приказал подготовить его в экстренном порядке.

Не забыл он и выступить с осуждением планов Москвы, почему-то забыв, что в октябре прошлого года вместе с лидером правящей в Польше партии "Закон и справедливость" Ярославом Качиньским требовал от американцев размещения ядерного оружия на польской территории. Тогда предлагалось присоединить Польшу к программе по совместному использованию ядерного оружия Nuclear Sharing, в рамках которой страны не только хранят на своей территории американское ядерное оружие, но и получают право участвовать в учениях по его применению и планировании. Однако США в очередной раз полякам отказали.

Мы осуждаем это усиление угрозы миру в Европе и во всем мире

- приводит польский МИД официальное заявление Варшавы.

В Польше понимают, что своим решением Путин поставил крест на блицкриге, который планировали в Варшаве в отношении Белоруссии. Теперь республика находится под ядерным зонтиком России и попытка напасть на нее может сразу перевести конфликт на более высокий уровень. Не зря Лукашенко два года уговаривал Путина на это.

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Путин Владимир
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Военные учения
Ядерный щит
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