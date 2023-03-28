В Болгарии заявили о необходимости переговоров между РФ и Украиной для избежания эскалации

Ситуация становится все опаснее и страшнее, считает вице-президент Болгарии Илияна Йотова

СОФИЯ, 26 марта. /ТАСС/. Вице-президент Болгарии Илияна Йотова считает, что при отсутствии переговоров между Россией и Украиной существует риск серьезной эскалации. Свое мнение политик высказала в воскресенье, комментируя по просьбе журналистов заявление президента РФ Владимира Путина о решении России разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии.

"[Ситуация] становится все опаснее и страшнее, именно поэтому и я, и президент [Болгарии Румен Радев] говорим о том, что пришло время сесть за стол переговоров, в том числе с участием всех заинтересованных сторон, включая ООН, власти Европы и другие организации. Это наше желание, потому что большее количество оружия, как видите, приводит к непредсказуемым решениям, которые на практике угрожают серьезной войной", - сказала вице-президент, которая первой из болгарских политиков высказала свое мнение по теме.

Ранее Путин заявил, что РФ по просьбе белорусской стороны разместит свое тактическое ядерное оружие в Белоруссии, как это давно делают США на территории своих союзников. Москва уже передала Минску комплекс "Искандер", который может быть носителем ядерного оружия. Как сообщил российский лидер, 1 июля заканчивается строительство хранилища для тактического ядерного оружия на белорусской территории.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что США не позволяют Украине даже думать о возможности мирных переговоров с Россией.