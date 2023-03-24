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ИИС “Металлоснабжение и сбыт”

В Минпромторге обсудили вопросы создания транспортно-логистических центров на территории Ирана

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В Минпромторге обсудили вопросы создания транспортно-логистических центров на территории Ирана
В Минпромторге обсудили вопросы создания транспортно-логистических центров на территории Ирана.
Источник изображения: metalinfo.ru

22 марта состоялась встреча первого заместителя Министра промышленности и торговли Российской Федерации Василия Осьмакова с заместителем Министра промышленности и торговли Исламской Республики Иран Алиреза Пейман-Паком. Внимание на встрече уделили вопросам двустороннего сотрудничества в сфере промышленности и логистики, сообщает пресс-служба Минпромторга РФ. В частности, были обсуждены вопросы создания и развития транспортно-логистических центров на территории Ирана, локализации производств на пути следования основных международных транспортно-логистических коридоров, в том числе на территории Ирана, двустороннего сотрудничества российских и иранских компаний, а также дальнейшего развития транспортно-логистического коридора «Север-Юг».

«Наша делегация не так давно посетила г. Бендер-Аббас в Иране и оценила мощности и инфраструктуру морского порта в городе. Порт Бендер-Аббас обладает достаточными мощностями для перевалки и хранения грузов и имеет потенциал для дозагрузки, поэтому это перспективная площадка для масштабирования нашей совместной работы с коллегами. Таким образом, мы определили оптимальные площадки для размещения российских производств на пути основных международных транспортно-логистических коридоров, в том числе на территории Ирана», - отметил первый заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Василия Осьмакова.

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Страны
Иран
Россия
Компании
Минпромторг РФ
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