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Техкульт

Уже в этом году в России могут приступить к производству микропроцессоров

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В России запустят производство процессоров

По словам Валентина Макарова, руководителя ассоциации российских разработчиков ПО «Руссофт», которые он привел в своем Telegram-канале, в ближайшие полгода-год Россия может приступить к выпуску процессоров, после определенных переговоров с представителями дружественных стран.

Как уточняет топ-менеджер ассоциации, России необходимо провести соответствующие переговоры с дружественными государствами, которые обладают необходимыми технологиями, а также производственными площадями, обсуждать совместные программы и проекты, распределять с ними этапы разработки и последующего производства полупроводников. По мнению Макарова, данный процесс необходимо запустить в ближайшее полугодие или год и уже в ближайшее время добиться наглядных результатов. Конечно, необходимо будет в чем-то учиться у партнеров в плане производства микропроцессоров, перенимать опыт в этой области, готовить собственные кадры и производственные мощности. В качестве «дружественных стран» Макаров привел Китай, Малайзию, Индию и, «вероятно, Южную Корею», но отметил, что к каждому государству потребуется свой подход. Также он напомнил, что в стране имеются собственные разработки 18-нм чипов, но известные проблемы с Тайванем не позволяют их выпускать на фабриках тайваньского контрактного производителя TSMC. Напомним, еще осенью прошлого года стало известно о том, что в России разрабатывается перспективное литографическое оборудование, позволяющее выпускать полупроводниковую продукцию по передовым техпроцессам — 7-нм и более тонким. Тогда же было сообщено, что весь этап разработки займет порядка 6 лет, и больше по этому поводу официальной информации не появлялось. Здесь необходимо добавить, что сейчас российский завод Микрон выпускает чипы по технологическим нормам 65-нм и планирует перейти на 45-нм и 25-нм, а в Зеленограде строится новая фабрика, где будут выпускать 28-нанометровую продукцию.

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Китай
Малайзия
Россия
Тайвань
Южная Корея
Компании
Микрон НИИМЭ
Проекты
Наноиндустрия
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