Дронная речь: как оснащенность БПЛА влияет на ход боев за Авдеевку

Российские артиллеристы уже не могут представить свою работу без корректировки с воздуха

В районе Авдеевки бойцы 1-го Донецкого армейского корпуса продолжают теснить упорно сопротивляющегося противника. Там, где еще недавно была передовая и огонь по украинским боевикам вели пехотинцы, танки и БМП, сейчас уже тактический тыл. Оттуда работают тяжелые гаубицы и реактивные системы залпового огня. Эффективная работа донецких «пушкарей» приводит к ощутимым потерям среди украинских боевиков. Поэтому ВФУ делают ставку на применение против них различных дронов-камикадзе. Корреспонденты «Известий» увидели, как идут бои на авдеевском направлении, побывали на позициях гаубиц «Мста-Б», узнали, как бойцы донецкого корпуса борются с украинскими беспилотниками и успешно используют свои для корректировки огня.

Ближний тыл

Добраться до позиций артиллеристов под Донецком не так уж и просто. Они уделяют пристальное внимание маскировке, оборудованию своих позиций. Из-за постоянной работы украинских беспилотников снаряды не просто разложены в защитных погребах, но и тщательно замаскированы сетями, как и само орудие. Чтобы не демаскировать позицию, машины необходимо оставить вдалеке и дальше двигаться пешком вдоль посадок. Конечно, телефоны лучше держать выключенными, ведь кроме БПЛА работает и техническая разведка противника.

Работают артиллеристы на фоне постоянных сообщений об обстрелах Донецка и пригородов. Почти каждый день не обходится без жертв, а у большей части бойцов там семьи. Украина приняла решение любой ценой удерживать Авдеевку, которая раньше была частью единой Донецко-Макеевской агломерации, сохраняя угрозу Донецку. Кроме военного значения, для Украины это один из важнейших символов того, что они стоят на пороге главного мятежного города.

Рядом с нами — замаскированное орудие «Мста-Б», расположенное в удобном месте в посадке. По донышкам снарядов танковой пушки и отстрелянным гильзам можно понять, что еще недавно отсюда работали с закрытых огневых позиций боевые машины пехоты и танки. Но передовые подразделения продвигаются вперед, подтягиваются и средства поддержки. Плотность войск такая большая, что все подразделения расположены буквально плечом к плечу.

На орудие приходится около 20 огневых задач в сутки. А каждая задача — это как минимум десяток выстрелов. Но опытные артиллеристы за время СВО уже привыкли к таким нагрузкам. Нашли способы поражать и артиллерию противника, в том числе и современную натовскую.

— Наши основные задачи — это контрбатарейная борьба и поддержка пехоты, — рассказывает офицер 1-го Донецкого корпуса с позывным Персей.

Не так давно его подчиненные поразили 155-миллиметровую самоходную артустановку, переданную Киеву одной из западных стран.

— Если не достаем по дистанции, то подъезжаем и тогда уж достаем, — объясняет Персей.

На счету его подразделения уже есть уничтоженные САУ и буксируемые орудия противника. Персей в армии с 2014 года. Тогда ему было всего 20 лет. За это время он успел получить образование менеджера-управленца, завести семью. Но, по сути, вся его взрослая жизнь прошла на линии боевого соприкосновения в Донбассе, и что он будет делать после завершения конфликта, Персей не знает. От этого вопроса он даже немного теряется. Хотя с позиций артиллеристов пока не видно даже Авдеевку, и мир представляется очень далеким и немного нереальным.

В ожидании команды на открытие огня вспоминаем прошлые огневые позиции, на которых работали с этим же подразделением осенью и зимой. По своим «перекатам» артиллеристы чувствуют продвижение. Конечно, не так, как штурмовая пехота, но понимают, что линия соприкосновения двигается. Тем более что работа часто идет на зарядах повышенной дальности — значит, цели находятся на пределах дистанции.

Беспилотная угроза

Новой проблемой для артиллеристов стали украинские БПЛА-камикадзе. Недавно один из таких атаковал соседние позиции, а наводили его с «крыла» — так на военном сленге называют крупные дроны-разведчики самолетного типа.

В данный момент вокруг позиций усилено дежурство средств ПВО. На подходе видны пулеметчики и наблюдатели за воздухом. У дежурного бойца-артиллериста есть противодроновое ружье — вид переносной глушилки сигналов навигации и управления. Ее достаточно навести на беспилотник противника, и его уже можно будет посадить или вывести из строя. Перед нашим приездом в небе были замечены БПЛА. Поэтому расчет внимательно следит за воздушным пространством.

— Недавно сбили два дрона. Один из них — «Мавик-третий» (сленговое название квадрокоптера Mavic 3 фирмы DJI. — «Известия») с эмблемами фонда Сергея Притулы, — рассказывает Персей.

Сергей Притула, комик и звезда украинского ТВ, с 2014 года стал снабжать подразделения, участвовавшие в сражениях в Донбассе. В первую очередь так называемые добровольческие, входящие в состав националистических организаций. Годами эти поставки позволяли им осуществлять террористические акты. Поэтому сбить БПЛА с такой эмблемой — отдельная радость для бойцов.

Донецкие артиллеристы также применяют дроны, и всё чаще. Наш собеседник уже не может вспомнить, когда в последний раз вел огонь без корректировки с воздуха. Конечно, основные проблемы — со снабжением БПЛА. Тем более что и регулярные потери аппаратов необходимо компенсировать. Поэтому сейчас во многих подразделениях 100% используемых БПЛА — образцы, купленные за свои деньги или на волонтерские сборы.

И мирные жители, и военнослужащие ждут взятия последней крупной дороги в Авдеевку под огневой контроль. Блокирование этого укрепрайона должно облегчить положение по всему северо-западу Донецка, где линия боевого соприкосновения всё еще проходит прямо по городским окраинам.

Дмитрий Астрахань

Алексей Рамм