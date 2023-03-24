Блинкен заявил, что США не поставляют Украине оружие по ленд-лизу

Как напомнил госсекретарь США, Украине предоставляется "очень существенная" военная помощь

ВАШИНГТОН, 23 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты не используют имеющийся механизм ленд-лиза при поставках оружия и военной техники Украине. Об этом сообщил в четверг госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Мне неизвестно о том, чтобы было сочтено к настоящему времени необходимым использовать эти конкретные полномочия", - заявил глава внешнеполитического ведомства, комментируя на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США вопрос о том, передаются ли Вашингтоном Киеву вооружения по ленд-лизу.

Как напомнил Блинкен, Украине предоставляется "очень существенная" военная помощь, причем не только США, но и большинством других стран Запада. Американские поставки идут "в основном через расходование средств на существующих счетах Министерства обороны США", уточнил госсекретарь. "Кроме того, есть прямые поставки и иные механизмы. Но в основном фокусе - расходование средств со счетов Министерства обороны США", - добавил Блинкен.

Президент США Джо Байден подписал в мае прошлого года законопроект о поставках Украине оружия по ленд-лизу с целью упрощения оказания военной помощи Киеву. Инициатива, которую представила в середине января группа сенаторов, была призвана "наделить президента США более широкими полномочиями для заключения с правительством Украины соглашений о предоставлении во временное пользование военной техники и имущества для защиты гражданского населения на Украине от российского вторжения и других целей".

Закон предусматривает, что в 2022 и 2023 финансовых годах Байден может дать указание администрации США "предоставить во временное пользование военную технику и имущество правительству Украины или правительствам стран Восточной Европы, на которые оказала воздействие" специальная военная операция России, чтобы "помочь повысить обороноспособность этих стран".