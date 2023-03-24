Ни дрона, ни войны, а летчиков – наградить

Перехват российским Су-27 американского беспилотного нарушителя не перерос в конфликт супердержав

Тем, кто вырос в СССР, холодная война памятна сообщениями ТАСС о перехватах нарушителей воздушного пространства. Дежавю весны 2023 года: утром 14 марта краснозвездный истребитель выполнил перехват американского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) MQ-9 Reaper («Жнец»). Инцидент произошел в 75 милях (120 км) к югу-западу от Севастополя.

Согласно сообщению МО РФ, БПЛА с выключенными транспондерами направлялся в зону, запрещенную для полетов. Средства контроля воздушного пространства ВКС России обнаружили MQ-9, когда тот приблизился к закрытой зоне, двигаясь в направлении государственной границы РФ.

Поднятая на перехват пара Су-27 не допустила нарушения. «Российские истребители бортовое вооружение не применяли, с беспилотным летательным аппаратом в контакт не вступали и благополучно вернулись на аэродром базирования», – утверждает МО РФ. Между тем «в результате резкого маневрирования» американский аппарат «перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью». Время падения – около 9.30 по Москве.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 17 марта представил экипажи Су-27 к государственным наградам. Содержание наградных листов неизвестно, но летчики заслужили орден хотя бы тем, что сэкономили дорогостоящую ракету «воздух-воздух». Они «свалили» дрон в воды Черного моря вихрями с аэродинамических поверхностей Су-27 и выхлопными газами двигателей АЛ-31Ф. Это превалирующая версия произошедшего со стороны экспертов с авиационным образованием и практикой выполнения полетов.

По другой версии, которую высказал (в интервью ForPost) бывший командующий авиацией Черноморского флота ВМФ России генерал-лейтенант авиации Валерий Юрин, причиной падения дрона могло стать использование средств радиоэлектронной борьбы.

Месяцем ранее могучие ВВС США действовали в ином ключе. Китайский метеорологический зонд сбился с пути, пересек Тихий океан и затем перелетел всю территорию США с запада на восток. ВВС США обнаружили цель, но стрелять по ней не стали, якобы из опасений падения обломков на заселенные территории. Зонд сбили только после пересечения береговой черты над Атлантическим океаном. В воздух поднялся истребитель и выпустил по цели ракету «воздух-воздух». В отличие от российских коллег,американский летчик об экономии материальных средств не задумывался и соответственно наград не удостоился.

Данный эпизод широко обсуждался на страницах печати. В статье под броским заголовком «Холодная война 2.0» еженедельник New Yorker утверждал, что пролет зонда – спланированная акция китайских властей, некая «проба терпения» американской стороны. Пекин хотел понять, как поведет себя Вашингтон в нетипичной для него ситуации. Возможно, подобная интерпретация событий на страницах печати подтолкнула Пентагон к «ответной провокации», направленной не против Китая, а другой ядерной сверхдержавы.

Вернемся к событиям утра 14 марта. В главной роли – одноместный истребитель Су-27 длиной около 22 и размахом крыла около 15 м. От США участвует MQ-9 длиной 11 и размахом крыла 20 м. По внешним габаритам летательные аппараты сопоставимы, назначение – разное. Су-27 предназначен для ведения воздушного боя, поражения вражеских летательных аппаратов – ракетами и огнем из встроенной 30-мм пушки. «Жнец» создан для ведения разведки (продолжительностью более суток) и нанесения ударов по вновь обнаруженным наземным и морским целям с помощью ракет и авиабомб, размещенных во внутреннем отсеке и под 4 крыльевыми пилонами. «Сушка» способна разогнаться до двух Махов, но в нашем случае важна минимальная скорость, на которой машина способна поддерживать установившийся горизонтальный полет. У земли этот показатель составляет 225–240 км/ч, на высоте – увеличивается, а MQ-9 рассчитан на крейсерский режим 250 км/ч.

Теперь как события видятся американской стороне. Первым на данный счет высказался генерал Джеймс Хекер, под командованием которого находятся силы и средства ВВС США в Европе и Африке. На брифинге для журналистов он сказал, что в 9.03 (время московское) одна из «сушек» настолько близко приблизилась к MQ-9, что «задела винт» беспилотника. Оператору ничего иного не оставалось, как направить поврежденный дрон в воды Черного моря. Генерал добавил, что перед столкновением российские летчики «сбрасывали топливо» и «пролетали перед MQ-9 безрассудным, экологически небезопасным и непрофессиональным образом». По его мнению, данный инцидент демонстрирует низкий уровень профессиональной подготовки летчиков ВКС России.

Требуется дать пояснение. Пентагон выработал собственные критерии для оценки летного мастерства военных летчиков иностранных государств, когда те на своих самолетах приближаются к воздушному аппарату ВВС или ВМС США. В основе – то, как они «должны» действовать в данной ситуации. За любое отклонение от «правильного поведения» насчитываются отрицательные баллы, а по итогу выносится то или иное «решение». К летному и тактическому мастерству летного состава эти «правила» не имеют никакого отношения. Генерал Хекер это прекрасно понимает, но вынужден исполнять предписания.

Для профессиональных авиаторов американская версия событий выглядит неправдоподобно. «Жнец» оснащен толкающим винтом, расположенным за фюзеляжем, сбоку закрытым двумя управляющими аэродинамическими поверхностями в форме перевернутой буквы V. Если бы краснозвездный истребитель действительно ударил носом в хвост MQ-9, оба аппарата получили бы значительные повреждения. Причем для «сушки» последствия были бы более серьезными, поскольку «ответный удар» наносился бы лопастью раскрученного винта. Оно как лезвием срезало бы носовую штангу датчика воздушного давления (трубка Пито), повредив носовой обтекатель бортового радиолокатора Н-001 «Меч». Треснувшую конструкцию носового обтекателя, выполненную из прозрачных для радиоволн материалов, в дальнейшем окончательно разрушил бы набегающий воздушный поток. Столкновение «носом в хвост» (а иного, принимая разницу в характерных скоростях полета Су-27 и MQ-9, ожидать не приходится) также могло сопровождаться ударом V-образного оперения «Жнеца» по носовому обтекателю Су-27, что для «сушки» чревато большими повреждениями.

В «доказательство» собственной версии событий американская сторона распространила видеоролик, как Су-27 приближается к MQ-9, сливая керосин из внутренних баков (за самолетом тянется эффектный «хвост» из распыленного авиатоплива). Момент физического контакта не запечатлен. Это не снятые камерой кадры, а результат компьютерного моделирования. На простом языке – мультфильм, нарисованный мультипликатором по заранее выданному сюжету. Подобные «доказательства» годятся лишь для непросвещенной публики.

Это объясняет действия российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова. Госдепартамент США вызвал его для выражения протеста. В ответ дипломат призвал США прекратить полеты разведывательной авиации вблизи российских границ. «Я считаю, что это настоящая провокация. Это провоцировало нас к каким-то определенным действиям, после чего можно было бы винить Россию, российских военных в каком-либо непрофессионализме», – сказал он.

Посол пояснил, что Москва не стремится к конфронтации, а «выступает за прагматичное сотрудничество в интересах народов наших стран» и ожидает, что США «воздержатся от дальнейших спекуляций в медийном пространстве и прекратят полеты вблизи российских рубежей».

Аналитики убеждены, что впредь американцы будут действовать аккуратнее, но не прекратят вести разведку, а лишь увеличат удаление своих средств от российской границы.