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ТАСС

Блинкен заявил о готовности США к взаимодействию с РФ по урегулированию на Украине

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Государственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен.
Источник изображения: Сергей Бобылев/ ТАСС

Американский госсекретарь утверждает, что Вашингтон не видит стремления к этому со стороны Москвы

ВАШИНГТОН, 23 марта. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен утверждает, что Вашингтон готов взаимодействовать с Москвой по урегулированию на Украине, но якобы не видит стремления к этому со стороны России. С таким утверждением он выступил в четверг на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

"Мы отчаянно хотим видеть мир", - заверил Блинкен. "Но это должен быть прочный и справедливый мир", - отметил он. "Если бы мы увидели какие-либо признаки того, что Россия настроена и готова к значимому дипломатическому взаимодействию для прекращения этой агрессии, мы бы ухватились за это. К сожалению, к настоящему времени мы не видели таких признаков", - утверждал госсекретарь США.

В феврале МИД КНР опубликовал документ с изложением позиции по политическому урегулированию кризиса на Украине. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, урегулированию гуманитарного кризиса на Украине, обмену военнопленными между Москвой и Киевом, а также к отказу от введения односторонних санкций без соответствующего решения Совета Безопасности ООН. В опубликованном документе Китай назвал переговоры "единственным путем для урегулирования кризиса на Украине" и призвал все стороны поддерживать Москву и Киев в "движении навстречу друг другу", а также в скорейшем возобновлении прямого диалога. В тексте подчеркивается, что мировое сообщество должно создать условия и предоставить платформу для возобновления переговоров.

Президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином во вторник заявил, что многие пункты китайского мирного плана по Украине могут быть взяты за основу урегулирования, когда к этому будут готовы на Западе и в Киеве. Он при этом отметил, что "пока такой готовности" с той стороны не наблюдается. 

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