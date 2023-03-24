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ТАСС

СМИ: чешские активисты направят на Украину РСЗО RM-70

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Источник изображения: topwar.ru

По данным агентства CTK, одновременно Киеву передадут 365 ракет к RM-70

ПРАГА, 23 марта /ТАСС/. Украина скоро получит реактивную систему залпового огня (РСЗО) RM-70, которая была приобретена на пожертвования жителей Чехии. Об этом сообщило в четверг информационное агентство CTK.

Одновременно на Украину поступят 365 ракет к RM-70. Отмечается, что гражданские активисты собрали 30 млн крон ($1,75 млн) в качестве пожертвований для оказания военной помощи Киеву.

RM-70 была принята на вооружение армии Чехословакии в 1971 году. Эта РСЗО до сих пор считается эффективным оружием. На ней установлены 122-миллиметровые ракеты. Для перемещения RM-70 используется бронированный грузовой автомобиль Tatra 813. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Чехия
Продукция
Град РСЗО
Компании
Tatra
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