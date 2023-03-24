Войти
ТАСС

Разработанные во Владимире фильтры для двигателей испытают в зоне СВО

174
0
0
Бронеавтомобиль "Буран"
Бронеавтомобиль "Буран".
Источник изображения: ridacars.com

Первым объектом для применения фильтра стал бронеавтомобиль "Буран"

ТАСС, 23 марта. Министерство обороны РФ начало испытывать на армейской технике в зоне специальной военной операции (СВО) инновационные фильтры для двигателей, разработанные во Владимирском государственном университете (ВлГУ). Первым объектом для применения фильтра стал бронеавтомобиль "Буран", сообщили ТАСС в пресс-службе университета.

"Инновационные фильтры охлаждающей жидкости двигателей разработаны и выпускаются научно-техническим центром "АвтоСфера" при ВлГУ. Испытания начались по решению комиссии Минобороны России", - рассказали в вузе.

Как отметили в пресс-службе, первым объектом для применения фильтра стал бронеавтомобиль "Буран", выпускаемый на одном из предприятий Нижнего Новгорода. Он направлен в зону СВО, где пройдет испытание в боевых условиях. "Там же, на Донбассе, проходит испытание в реальных условиях еще один фильтр в составе армейского автомобиля КАМАЗ-5350", - добавили в ВлГУ.

По словам экспертов, разработка ученых ВлГУ не имеет прямых аналогов не только в России, но и за рубежом. Среди преимуществ инновационного гидроциклонного фильтра-сепаратора - высокая эффективность, низкое гидравлическое сопротивление, простота конструкции и невысокая стоимость, а также возможность многократного использования и большая надежность. Оригинальность технического решения подтверждена патентом РФ на изобретение. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
КАМАЗ
Минoбороны РФ
Похожие новости
21.09.2017
"Провокация или чья-то глупость"
11.08.2016
Российские военные победили в международном конкурсе "Чистое небо"
04.02.2015
Там, где пехота не пройдет, она проедет
02.12.2013
Звёзды на «Панцире»
15.07.2013
Предприятия ОПК должны обеспечить полный жизненный цикл создаваемых ВиВТ уже в ближайшие два-три года
04.08.2008
У ВДВ появятся новые образцы вооружения и техники - командующий
14.08.2007
96К6 Панцирь-С1
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.03 02:46
  • 46815
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 24.03 00:41
  • 8
Чешский генерал о возможностях России: у нее еще много чего припасено
  • 23.03 19:08
  • 1
Минпромторг: самолет "Байкал" начнет выполнять коммерческие рейсы и перевозить грузы
  • 23.03 18:08
  • 1
"Окружение или есть, или его нет". Что не так с терминологией "военных аналитиков"
  • 23.03 17:55
  • 23
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 23.03 17:49
  • 3
Против беспилотников Украины поможет «воздушная ПВО»
  • 23.03 17:04
  • 2
МИД РФ предупредил Лондон о последствиях поставок боеприпасов с обедненным ураном Киеву
  • 23.03 13:33
  • 1
Шойгу заявил, что модернизация системы ПРО Москвы будет завершена в 2023 году
  • 23.03 11:30
  • 1
Шойгу рассказал об усилении войск истребителями Су-57
  • 23.03 08:34
  • 1
В США объяснили «ненужность» авианосцев России
  • 23.03 08:25
  • 1
Морские дроны в Севастополе сбили военнослужащие-девушки, заявил Шойгу
  • 23.03 07:06
  • 1
Шойгу рассказал о завершении модернизации системы ПРО Москвы
  • 23.03 01:04
  • 1
Песков не стал задолго анонсировать военные совещания с участием Путина
  • 23.03 01:03
  • 1
Обстановка на Дальнем Востоке остается сложной, заявил Шойгу
  • 22.03 17:08
  • 2426
Как насчёт юмористического раздела?