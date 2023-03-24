Разработанные во Владимире фильтры для двигателей испытают в зоне СВО

Первым объектом для применения фильтра стал бронеавтомобиль "Буран"

ТАСС, 23 марта. Министерство обороны РФ начало испытывать на армейской технике в зоне специальной военной операции (СВО) инновационные фильтры для двигателей, разработанные во Владимирском государственном университете (ВлГУ). Первым объектом для применения фильтра стал бронеавтомобиль "Буран", сообщили ТАСС в пресс-службе университета.

"Инновационные фильтры охлаждающей жидкости двигателей разработаны и выпускаются научно-техническим центром "АвтоСфера" при ВлГУ. Испытания начались по решению комиссии Минобороны России", - рассказали в вузе.

Как отметили в пресс-службе, первым объектом для применения фильтра стал бронеавтомобиль "Буран", выпускаемый на одном из предприятий Нижнего Новгорода. Он направлен в зону СВО, где пройдет испытание в боевых условиях. "Там же, на Донбассе, проходит испытание в реальных условиях еще один фильтр в составе армейского автомобиля КАМАЗ-5350", - добавили в ВлГУ.

По словам экспертов, разработка ученых ВлГУ не имеет прямых аналогов не только в России, но и за рубежом. Среди преимуществ инновационного гидроциклонного фильтра-сепаратора - высокая эффективность, низкое гидравлическое сопротивление, простота конструкции и невысокая стоимость, а также возможность многократного использования и большая надежность. Оригинальность технического решения подтверждена патентом РФ на изобретение.