Шведский парламент поддержал новую поставку военной техники Украине

Также парламент королевства поддержал предложение о продаже самоходных артиллерийских установок Великобритании

СТОКГОЛЬМ, 23 марта. /ТАСС/. Парламент Швеции поддержал в четверг предложение правительства о безвозмездной передаче Украине военной техники на сумму не более 6,2 млрд крон ($630,4 млн) и о продаже самоходных артиллерийских установок (САУ) Великобритании. Об этом говорится в пресс-релизе законодательного органа.

Предложение о помощи Киеву предполагает дополнительную поправку к бюджету на 2023 год. Украине будут поставлены танки, самоходные артиллерийские установки Archer и роботизированный комплекс 97, а также боеприпасы.

Правительство также сможет продать Великобритании 14 САУ, поскольку ранее страна передала их Украине.

Для финансирования предложения ассигнования шведских вооруженных сил будут увеличены на 730 млн крон ($71,16 млн) в течение года. По оценке правительства, в 2024-2028 годах финансирование ВС необходимо увеличить на 6,1 млрд крон ($590,46 млн).