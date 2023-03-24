Обучает ли Франция украинских летчиков на истребители Mirage 2000 ?

В сетевом периодическом издании "MK.ru" под заголовком "Макрон готов нагадить": Пухов допустил передачу французских истребителей-бомбардировщиков "Мираж" Украине. У Парижа нашлись свободные самолеты" опубликован материал по поводу сообщения парижской газеты "Le Figaro" о том, что на французских авиабазах Мон-де-Марсан и Нанси уже полтора месяца проходят обучение украинские военные - 30 человек летного и технического состава. Их учат летать и обслуживать французские истребители-бомбардировщики Mirage 2000. По данным "Le Figaro", Франция собирается передать Украине 10 таких самолетов. Официальный Киев опроверг эту информацию. Официальный Париж - нет.

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Истребители Dassault Mirage 2000-5F из состава истребительной эскадрильи EC 1/2 Cigognes ВКС Франции (бортовые номера 2-EI и 2-ЕР) во время боевого патрулирования над Эстонией в рамках миссии НАТО, март 2022 года (с) Didier Lauras / AFP