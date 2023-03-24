Польша присоединилась к соглашению ЕС о совместных закупках боеприпасов для Украины

В Минобороны страны заявили, что Варшава "с самого начала выступала за запуск такой инициативы"

ВАРШАВА, 23 марта. /ТАСС/. Власти Польши присоединились к европейскому соглашению о совместных закупках боеприпасов для Украины. Об этом сообщил в четверг в Twitter министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

"Мы присоединились к европейскому соглашению, касающемуся совместных закупок боеприпасов для Украины. Польша с самого начала выступала за запуск такой инициативы. Это большая поддержка для наших восточных соседей и шанс для польской оборонной промышленности", - написал он.

В понедельник министры иностранных дел и обороны ЕС утвердили план главы дипломатии сообщества Жозепа Борреля из трех этапов. Это срочные поставки Киеву 1 млн снарядов из имеющихся запасов в течение ближайших 12 месяцев, на что из Европейского фонда мира выделяется 1 млрд евро. Кроме того, 17 стран ЕС и Норвегия подписали проект совместных заказов на производство снарядов калибра 155 мм еще на 1 млрд евро, которые должны быть поставлены в течение двух лет. План также предусматривает налаживание новых производств снарядов в Европе с полной цепочкой поставок необходимых материалов.