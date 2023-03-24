США полагают, что Украине было бы чрезвычайно сложно добиться возвращения всей территории

Вместе с тем председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли заявил, что решение об условиях завершения конфликта будет принимать Киев

ВАШИНГТОН, 23 марта. /ТАСС/. Возвращение Украине всей территории по состоянию на 1991 год является слишком масштабной задачей, решить которую военными средствами было бы чрезвычайно сложно. С такой оценкой выступил в четверг председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли на слушаниях в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса.

"Эта цель, заявленная президентом [Владимиром] Зеленским, является слишком масштабной и чрезвычайно трудна для достижения военными средствами", - признал он, отвечая на вопрос о возможности возвращения Украины к границам 1991 года.

Одновременно Милли утверждал, что решение об условиях завершения конфликта будет принимать Киев. "Как сказал президент [США Джо Байден] и как говорится в его указаниях, это решение, которое будет принимать Украина. Наша задача - помочь Украине защититься. Мы не воюем с Россией", - добавил он.