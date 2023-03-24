Пентагон: США сильно встревожены в связи с поездкой Си Цзиньпина в Россию

Глава Пентагона Остин увидел тревожный сигнал в визите лидера КНР Си Цзиньпина в Россию
МОСКВА, 23 марта/ Радио Sputnik. США серьезно обеспокоены в связи с визитом председателя КНР Си Цзиньпина в Москву, заявил глава Пентагона Ллойд Остин.
По его словам, Вашингтон пристально следит за тем, не начал ли Пекин военные поставки в Россию.
Государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина столицу РФ завершился накануне. Политик дважды встретился с президентом России Владимиром Путиным и провел переговоры с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
В ходе переговоров стороны согласовали план развития сотрудничества по ключевым направлениям до 2030 года. Также политики обсудили урегулирование конфликта на Украине и предстоящие президентские выборы в России 2024 года.
Кроме того, стороны условились укреплять стратегическое сотрудничество и совместно строить миропорядок, основанный на уважении международного права.
Ранее радио Sputnik сообщило, что американский военный объяснил стремление США к войне с Китаем.