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РИА Новости

Пентагон: США сильно встревожены в связи с поездкой Си Цзиньпина в Россию

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Глава Пентагона Ллойд Остин. Архивное фото
Глава Пентагона Ллойд Остин. Архивное фото.
Источник изображения: © AP Photo / Michael Probst

Глава Пентагона Остин увидел тревожный сигнал в визите лидера КНР Си Цзиньпина в Россию

МОСКВА, 23 марта/ Радио Sputnik. США серьезно обеспокоены в связи с визитом председателя КНР Си Цзиньпина в Москву, заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

По его словам, Вашингтон пристально следит за тем, не начал ли Пекин военные поставки в Россию.

"Поездка Си к Путину и то, что он провел там два дня, я думаю, посылает очень тревожный сигнал, сигнал поддержки. Мы не видим с их стороны материальной помощи России сейчас, но мы очень и очень пристально за этим следим. Если они выберут этот путь, я думаю, это будет очень тревожно для международного сообщества, но, конечно, уже демонстрация поддержки его присутствием там, я думаю, очень тревожна", – цитирует Остина РИА Новости.

Государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина столицу РФ завершился накануне. Политик дважды встретился с президентом России Владимиром Путиным и провел переговоры с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

В ходе переговоров стороны согласовали план развития сотрудничества по ключевым направлениям до 2030 года. Также политики обсудили урегулирование конфликта на Украине и предстоящие президентские выборы в России 2024 года.

Кроме того, стороны условились укреплять стратегическое сотрудничество и совместно строить миропорядок, основанный на уважении международного права.

Ранее радио Sputnik сообщило, что американский военный объяснил стремление США к войне с Китаем.

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Страны
Китай
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
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