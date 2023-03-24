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ТАСС

В МО РФ сообщили о нарушении режима прекращения огня в Нагорном Карабахе

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Российский миротворец на блокпосту в Лачинском коридоре в Нагорном Карабахе
Российский миротворец на блокпосту в Лачинском коридоре в Нагорном Карабахе.
Источник изображения: © РИА Новости / Григорий Сысоев

По данным ведомства, никто не пострадал

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Российские миротворцы проводят разбирательство по факту одного нарушения режима прекращения огня в Нагорном Карабахе. Об этом говорится в бюллетене Министерства обороны РФ о деятельности российского миротворческого контингента (РМК) в зоне конфликта.

"Зафиксировано одно нарушение режима прекращение огня в Шушинском районе. Пострадавших нет. Силами РМК проводится разбирательство по данному факту", - говорится в бюллетене, распространенном в четверг.

В военном ведомстве также напомнили, что российские миротворцы осуществляют круглосуточный мониторинг обстановки и контролируют соблюдение режима прекращения огня на 30 наблюдательных постах. 

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Россия
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Минoбороны РФ
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