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РИА Новости

Медведев зачитал директорам заводов ОПК телеграмму Сталина

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Зампред Совбеза Медведев зачитал директорам заводов ОПК телеграмму Сталина 1941 года



МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев зачитал директорам заводов ОПК телеграмму Иосифа Сталина 1941 года к руководству одного из советских оборонных предприятий. Видеозапись размещена в Telegarm-канале зампреда Совбеза.

"Прошу вас честно и в срок выполнять заказы по поставке корпусов для танков на Челябинском тракторном заводе. Сейчас я прошу и надеюсь, что вы выполните долг перед Родиной. Через несколько дней, если вы окажетесь нарушителями своего долга перед Родиной, начну вас громить как преступников, пренебрегающих честью и интересами своей Родины", — зачитал Медведев телеграмму на заседании рабочей группы Военно-промышленной комиссии.

Сталин в своем послании подчеркивал недопустимость ситуации, когда солдаты на фронте страдают, а руководство завода, находясь в глубоком тылу, "прохлаждается и бездельничает".

Медведев отметил, что не может не обратить внимание директоров заводов на то, как такая работа оценивалась "в сходной ситуации во время Великой Отечественной войны".

Зампред Совбеза призвал коллег услышать его или запомнить слова Сталина.

"Как вы понимаете, результаты такого рода обращений были весьма впечатляющими. А если их не было, то сами понимаете, что происходило", — добавил он.

Эту телеграмму Сталин направил из Москвы в Свердловск директору "Уралмашзавода" Борису Музрукову 17 сентября 1941 года. Речь шла о необходимости соблюдать сроки и объемы выполнения заказов по поставкам корпусов для тяжелых танков КВ. Об этой телеграмме в качестве примера действий Сталина РИА Новости ранее рассказал научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.

"Уралмашзавод" смог оперативно выправить ситуацию, и в дальнейшем необходимости в таких телеграммах не возникало. До окончания войны предприятие оставалось одной из основных "военных кузниц" страны.

После войны Музруков стал одной из ключевых фигур в советском атомном проекте, возглавлял первый отечественный комплекс по производству оружейного плутония (сейчас это производственное объединение "Маяк" в Озерске Челябинской области — ведущее промышленное предприятие ядерного оружейного комплекса госкорпорации "Росатом").

Затем Музруков был директором "Конструкторского бюро 11", разрабатывавшего советское ядерное и термоядерное оружие (ныне это Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики в Сарове Нижегородской области).

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