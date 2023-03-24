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Интерфакс-АВН

Американский военачальник считает политику Китая чреватой потенциальным конфликтом с соседями и США

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Председатель объединённого комитета начальников штабов, генерал Марк Милли
Председатель объединённого комитета начальников штабов, генерал Марк Милли.
Источник изображения: © РИА Новости Стрингер

Вашингтон. 23 марта. ИНТЕРФАКС - Действия КНР грозят возникновением конфликта с соседними странами и, возможно, с США, заявил в четверг председатель Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли на слушаниях в палате представителей по проекту оборонного бюджета на 2024 финансовый год.

"Действия Китая двигают его по пути к конфронтации и к потенциальному конфликту с его соседями и, вероятно, с США", - приводит Associated Press его слова.

Милли подчеркнул, что, хотя усиление средств сдерживания и обеспечение обороноспособности "крайне дороги, но не настолько дороги, как воевать", и нынешний бюджет США "предотвращает войну и готовит к сражениям - на случай необходимости". Он отметил, что войны США в Ираке и Афганистане уменьшили американские арсеналы и ослабили войска. Но при этом, по его словам, более 60% вооруженных сил находятся в состоянии высшей готовности и могут вступить в бой менее чем через 30 дней после поступления приказа.

В свою очередь глава Минобороны США Ллойд Остин заявил, что одна из причин, обуславливающих нынешний проект оборонного бюджета, это "серьезность стратегического соперничества США с КНР".

В речи к конгрессменам Остин напомнил, что за последние несколько месяцев союзники США в Индо-Тихоокеанском регионе предприняли ряд важных шагов: Филиппины расширили допуск американских военных к своим военным объектам, а Япония решила нарастить военные расходы; в то же время США собираются развернуть 12-й прибрежный полк морской пехоты на Окинаве для сдерживания конфликта на островах региона.

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Страны
Афганистан
Ирак
Китай
США
Филиппины
Япония
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