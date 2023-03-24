Президент Финляндии одобрил 14-й пакет военной помощи Украине

Он включает в себя в том числе три танка Leopard 2

СТОКГОЛЬМ, 23 марта. /ТАСС/. Президент Финляндии Саули Ниинистё одобрил 14-й пакет военной помощи Украине, включающий три танка Leopard 2. Об этом сообщил министр обороны Финляндии Антти Кайкконен в четверг на пресс-конференции.

"Президент республики утвердил 14-й пакет военной помощи Украине. В него входят три танка Leopard 2", - заявил Кайкконен. Позднее телерадиокомпания Yle уточнила, что Финляндия передает Украине три бронированные машины разминирования (БМР) на базе танка Leopard 2. Кроме того, в пакет помощи входят тяжелое вооружение и боеприпасы. Общая стоимость пакета оценивается в €161 млн.

О подготовке Хельсинки нового пакета помощи Киеву ранее сообщила премьер-министр Финляндии Санна Марин по прибытии на саммит ЕС.