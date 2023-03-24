Медведев зачитал телеграмму Сталина 1941 года на тему исполнения обязательств в ВПК

Зампред Совета безопасности потребовал от оборонки восполнять то, что не было сделано

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Зампред Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев потребовал от оборонки восполнять то, что не было сделано, и зачитал им для примера телеграмму Иосифа Сталина 1941 года на аналогичную тему. Фрагмент видео с заседания рабочей группы Военно-промышленной комиссии РФ по контролю за производством вооружений политик выложил в четверг в своем Telegram-канале.

В телеграмме, в частности, говорилось: "Прошу вас честно и в срок выполнять заказы по поставке корпусов для танков на Челябинском тракторном заводе. Сейчас я прошу и надеюсь, что вы выполните долг перед Родиной. Через несколько дней, если вы окажетесь нарушителями своего долга перед Родиной, начну вас громить, как преступников, пренебрегающих честью и интересами своей Родины. Нельзя терпеть, чтобы наши войска страдали на фронте от недостатка танков, а вы в далеком тылу прохлаждались и бездельничали".

"Это доказательство того, что идеальным не бывает никакое производство и никакая организация, но тем не менее мы с вами должны понять, что обязательства складываются не из исполнения годовых обязательств в условиях СВО, а из исполнения декадных обязательств и восполнения того, чего не было сделано, в том числе в прошлом году", - подчеркнул Медведев.

"Коллеги, хочу, чтобы вы меня услышали и запомнили слова генералиссимуса", - добавил он. Политик отметил: "Как вы понимаете, результаты такого рода обращений были весьма впечатляющими, а если их не было, сами понимаете, что происходило".

Ранее в интервью российским СМИ, включая ТАСС, Медведев в шутливом тоне рассказал, что знает, как простимулировать руководство оборонных предприятий работать еще лучше. Он, в частности, отметил, что читал недавно телеграммы Сталина по вопросам оборонно-промышленного комплекса и хочет зачитать эти телеграммы директорам заводов, "чтобы взбодрить".