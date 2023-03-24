Парламентская комиссия Турции приняла протокол о членстве Финляндии в НАТО

Комиссия парламента по внешнеполитическим вопросам Турции 23 марта рассмотрела вопрос о ратификации протокола, касающегося присоединения Финляндии к НАТО, приняла ее и передаст в Генеральную ассамблею, сообщил ТВ-канал TRT Haber.

"Членство Финляндии в НАТО принято Комиссией по внешнеполитическим вопросам турецкого парламента", — говорится в сообщении ТВ-канала.

На фоне специальной военной операции, проводимой Россией на Украине, Финляндия и Швеция, в середине мая передали руководству Североатлантического альянса заявки на присоединение к блоку. До сегодняшнего дня заявки Швеции и Финляндии на присоединение к НАТО не утвердили только две страны — Турция и Венгрия.