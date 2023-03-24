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ТАСС

Испания планирует отправить Украине шесть танков на следующей неделе

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Танки Leopard 2A4
Танки Leopard 2A4.
Источник изображения: Krauss-Maffei Wegmann

Как сообщили в Минобороны королевства, Leopard 2A4 отправят Киеву после завершающих огневых испытаний на полигоне

МАДРИД, 23 марта. /ТАСС/. Власти Испании планируют направить Украине шесть танков Leopard на следующей неделе. Об этом говорится в распространенном в четверг пресс-релизе министерства обороны королевства.

По его информации, глава ведомства Маргарита Роблес посетила оружейный завод в Андалусии, где "проверила ввод в эксплуатацию шести машин Leopard 2A4". Отмечается, что эти танки, как ожидается, "будут отправлены на Украину в конце следующей недели после завершающих огневых испытаний на полигоне".

Ранее власти королевства говорили, что готовы отправить Киеву до 10 танков. 

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Страны
Испания
Украина
Продукция
Leopard-2
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