Британский аналитик предположил, что для атаки на Севастополь ВСУ применили новый вид морских дронов

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По мнению ряда аналитиков, для атаки, целью которой были российские военные корабли в Севастопольской бухте, боевики киевского режима использовали морские дроны новой модели, разработанной украинскими специалистами.

Британский военный аналитик, известный в экспертном сообществе под никнеймом H I Sutton (Саттон), специализирующийся на подводной технике и вооружениях, в своем блоге отметил, что судя по имеющимся снимкам, можно предположить, что с высокой долей вероятности ВСУ начали использовать морские беспилотники украинского производства.

По словам эксперта, об этом свидетельствует внешний вид дрона, его меньший, чем у использованных в ходе предыдущих атак размер, а также более обтекаемую форму и обновленный вид. Также на уничтоженных в бухте Севастополя дронах не видно видеокамер или средств для связи, которые могут быть скрыты под обшивкой в целях безопасности.

Саттон также отмечает, что разработкой нового морского беспилотника руководил сооснователь украинского Monobank Владимир Яценко, который летом прошлого года заявлял о планах набрать команду из инженеров и программистов, способных разработать беспилотник и программное обеспечение к нему.

Однако британский аналитик подчеркивает, что не располагает какими-либо официальными данными, указывающими на использование беспилотников новой модели для осуществления атаки на Севастополь.