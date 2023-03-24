Пригожин считает, что ВСУ планируют блокировку Крыма

По словам основателя ЧВК "Вагнер", украинские войска также могут попытаться нанести удар на белгородском направлении

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин полагает, что в стратегических планах Вооруженных сил Украины (ВСУ) значится блокировка Крыма.

Пригожин в видеоинтервью, опубликованном в четверг в Telegram-канале его пресс-службы, отметил, что ВСУ при определенном раскладе могут попытаться нанести удар на белгородском направлении, вторым направлением может стать линия Сватово - Кременная, а для третьей серии ударов они сконцентрируются на Артемовске (украинское название - Бахмут).

"Группировка вокруг Бахмута находится в Северске, Славянске, Краматорске, Дружковке, Константиновке и Часовом Яре. У украинцев основная задача - удержать эти рубежи и, пользуясь тем, что они эти рубежи удерживают, пойти дальше", - добавил Пригожин.

Он отметил, что противник может стремиться "подрезать" российские силы, чтобы открыть коридор в 30-40 км для организации третьего направления ударов "на Лисичанск, Северодонецк, Дебальцево, Луганск, пытаясь "разрезать" ЛНР, ДНР фактически на две части".

"Дальше, безусловно, они будут пытаться, концентрируясь в Днепре (ранее - Днепропетровск) выйти на запорожское направление и сделать также несколько ударов в районе Запорожья для того, чтобы выйти на Бердянск, Мелитополь и Мариуполь, тем самым блокировать Крым. После этого, вероятнее всего, они постараются разобраться с Крымским мостом и тем самым продавить ситуацию до границ 1991 года", - сказал он.

Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За Артемовск идут ожесточенные бои. В среду военно-политический эксперт, советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что город практически полностью блокирован силами РФ, все подъездные пути к нему контролируются российской артиллерией. Ранее он информировал, что российские силы контролируют около 70% территории Артемовска.