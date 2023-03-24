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ТАСС

Грушко прокомментировал решение Словакии передать Украине четыре истребителя

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Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.
Источник изображения: Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

По словам замглавы МИД РФ, Москва расценивает этот шаг как деструктивный, идущий вразрез с риторикой ЕС о поисках мирных развязок украинского кризиса

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Россия расценивает передачу Словакией четырех истребителей МиГ-29 Украине как деструктивный шаг, идущий вразрез с риторикой Европейского союза (ЕС) о поисках мирных развязок украинского кризиса. Об этом заявил в четверг ТАСС замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Этот шаг, очевидно, деструктивный. Он противоречит многочисленным заявлениям руководителей ЕС о том, что надо искать пути выхода мирными средствами", - сказал он.

По его словам, страны Североатлантического альянса и Евросоюза продолжают курс на эскалацию украинского конфликта и стремятся всеми силами затянуть боевые действия. "Прежде всего, это еще один шаг свидетельствующий о том, что в украинском вопросе страны НАТО и ЕС продолжают курс на эскалацию конфликта, стремятся всеми силами его затягивать и вести боевые действия до последнего украинца", - сказал дипломат.

Грушко добавил, что Россия пополнит статистику сбитых самолетов на Украине. "Для нас это абсолютно не является какой-то неожиданностью. Просто в нашей статистике сбитых самолетов добавятся новые цифры", - сказал он.

По его словам, Словакия допустила "весь мыслимый букет нарушений", включая директивы Евросоюза. "Словакия как член ЕС грубейшим образом нарушает многочисленные международные обязательства, в том числе еэсовские директивные документы, а также Международный договор о торговле оружием и принципы, регулирующие передачу обычных вооружений, документ ОБСЕ, и запрещающие поставки оружия в зоны конфликтов. Еще одно свидетельство, как на самом деле выглядит "порядок, основанный на правилах". Он ничего общего с международным правом не имеет. К тому же нарушены требования контракта, которые запрещают передачу вооружений другим странам без согласия продавца. В общем, весь мыслимый букет нарушений", - указал замминистра. 

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