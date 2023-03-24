Словакия передала Украине четыре истребителя МиГ-29

Как ранее сообщил и.о. премьер-министра республики Эдуард Хегер, в его стране в настоящее время находятся технические специалисты с Украины

БРАТИСЛАВА, 23 марта. /ТАСС/. Словакия передала Украине первые четыре из 13 истребителей МиГ-29, выведенных в прошлом году из состава национальных ВВС. Об этом сообщило в четверг со ссылкой на министерство обороны республики информационное агентство CTK.

И.о. премьер-министра Словакии Эдуард Хегер в среду проинформировал, что в его стране в настоящее время находятся технические специалисты с Украины. Они проводят работы по приемке самолетов МиГ-29, которые Братислава передает на безвозмездной основе Киеву.

Украинские специалисты привезли необходимые для замены детали и агрегаты. Словацкие власти ранее сообщали, что процесс передачи истребителей займет несколько недель.

Словакия в августе 2022 года вывела из состава своих ВВС эскадрилью МиГ-29. За самолеты республика получит компенсацию от США и Евросоюза. Ее общая сумма, согласно словацким СМИ, составит около $1 млрд.