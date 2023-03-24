Войти
ТАСС

Словакия передала Украине четыре истребителя МиГ-29

171
0
0
МиГ-29 ВВС Словакии
МиГ-29 ВВС Словакии.
Источник изображения: AP Photo/ Petr David Josek

Как ранее сообщил и.о. премьер-министра республики Эдуард Хегер, в его стране в настоящее время находятся технические специалисты с Украины

БРАТИСЛАВА, 23 марта. /ТАСС/. Словакия передала Украине первые четыре из 13 истребителей МиГ-29, выведенных в прошлом году из состава национальных ВВС. Об этом сообщило в четверг со ссылкой на министерство обороны республики информационное агентство CTK.

И.о. премьер-министра Словакии Эдуард Хегер в среду проинформировал, что в его стране в настоящее время находятся технические специалисты с Украины. Они проводят работы по приемке самолетов МиГ-29, которые Братислава передает на безвозмездной основе Киеву.

Украинские специалисты привезли необходимые для замены детали и агрегаты. Словацкие власти ранее сообщали, что процесс передачи истребителей займет несколько недель.

Словакия в августе 2022 года вывела из состава своих ВВС эскадрилью МиГ-29. За самолеты республика получит компенсацию от США и Евросоюза. Ее общая сумма, согласно словацким СМИ, составит около $1 млрд. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Словакия
США
Украина
Проекты
Евросоюз
Похожие новости
24.06.2022
Голый с зонтиком, токование глухаря и миллиарды в топку
25.04.2022
Скверные плоды бездумной политики
21.04.2022
Почему Запад так боится военного поражения Украины
05.04.2022
Победа Орбана приведет к новым потрясениям в Европе
27.11.2019
Хомчак: Донбасс надо как можно быстрее возвращать, работать над этим прямо сейчас (Укрiнформ, Украина)
27.10.2017
Крылья Украины нуждаются в поддержке
07.04.2017
Черногорская шахматная партия НАТО — Россия (Видовдан, Сербия)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.03 02:46
  • 46815
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 24.03 00:41
  • 8
Чешский генерал о возможностях России: у нее еще много чего припасено
  • 23.03 19:08
  • 1
Минпромторг: самолет "Байкал" начнет выполнять коммерческие рейсы и перевозить грузы
  • 23.03 18:08
  • 1
"Окружение или есть, или его нет". Что не так с терминологией "военных аналитиков"
  • 23.03 17:55
  • 23
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 23.03 17:49
  • 3
Против беспилотников Украины поможет «воздушная ПВО»
  • 23.03 17:04
  • 2
МИД РФ предупредил Лондон о последствиях поставок боеприпасов с обедненным ураном Киеву
  • 23.03 13:33
  • 1
Шойгу заявил, что модернизация системы ПРО Москвы будет завершена в 2023 году
  • 23.03 11:30
  • 1
Шойгу рассказал об усилении войск истребителями Су-57
  • 23.03 08:34
  • 1
В США объяснили «ненужность» авианосцев России
  • 23.03 08:25
  • 1
Морские дроны в Севастополе сбили военнослужащие-девушки, заявил Шойгу
  • 23.03 07:06
  • 1
Шойгу рассказал о завершении модернизации системы ПРО Москвы
  • 23.03 01:04
  • 1
Песков не стал задолго анонсировать военные совещания с участием Путина
  • 23.03 01:03
  • 1
Обстановка на Дальнем Востоке остается сложной, заявил Шойгу
  • 22.03 17:08
  • 2426
Как насчёт юмористического раздела?