Пригожин сообщил, что ВСУ подготовили порядка 200 тыс. человек резерва

По словам основателя ЧВК "Вагнер", Вооруженные силы Украины также получили большое количество техники НАТО

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили большое количество техники НАТО и подготовили порядка 200 тыс. человек резерва. Об этом заявил основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в интервью, опубликованном в четверг в Telegram-канале его пресс-службы.

"Украинцы получили очень большое количество различной натовской техники, различные бронированные машины, танки Leopard, про которые все разговаривают и обсуждают, и подготовили резервов порядка 200 тыс. человек", - сказал он.

По его словам, ВСУ сосредоточили группировку в более чем 80 тыс. военных вокруг Артемовска.