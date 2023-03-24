Китай не заставит Россию и Украину сесть за стол переговоров

Interia: Китай слишком благожелательно относится к действиям России на Украине

В украинском конфликте Пекин старается выглядеть беспристрастным посредником, но на самом деле он поддерживает Москву, пишет Interia. Китайцы хотели бы прекращения боевых действий, но они не в состоянии заставить стороны сесть за стол переговоров.

Томаш Аугустыняк (Tomasz Augustyniak)

Во время визита китайского лидера в Москву никаких подробностей о возможном прекращении конфликта на Украине не сообщалось. Си Цзиньпин и Владимир Путин совместно призвали к "ответственному диалогу", направленному на разрешение конфликта. Они также призвали НАТО "уважать суверенитет, безопасность и интересы" других стран, что соответствует их прежней риторике, согласно которой Запад якобы спровоцировал Россию на спецоперацию. Путин добавил, что не видит, чтобы Украина и Запад в настоящее время были готовы к диалогу, его китайский коллега не обнародовал детали своего плана по прекращению конфликта, а совместное заявление ограничилось лозунгами.

Хотя трехдневный визит Си в Россию свидетельствует о все более прочных связях между Пекином и Москвой, он не приближает окончания военных действий на Украине. Власти Пекина пытаются презентовать себя на международной арене ответственной державой, готовой к разрешению глобальных конфликтов.

Однако Соединенные Штаты и их союзники указывают на то, что Срединное государство в роли миротворца между Украиной и Россией не убедительно, поскольку с момента организованной Путиным спецоперации открыто поддерживало Кремль. Генеральный секретарь Североатлантического пакта Йенс Столтенберг подчеркнул, что Китай всего за несколько дней до начала Россией спецоперации на Украине подписал с Россией соглашение о "неограниченном" партнерстве.

Китайский "Мирный план"

В феврале, через год после начала российской спецоперации, китайские дипломаты опубликовали план из 12 пунктов по урегулированию конфликта в Восточной Европе. В нем они призвали к прекращению военных действий, к прямым мирным переговорам между воюющими сторонами и уважению территориальной целостности всех государств. Они не упомянули, что именно Россия зашла на признанную международным сообществом территорию Украины, и не призвали вывести ее войска с оккупированных территорий. Последнее является для правительства Киева предварительным условием мирных переговоров.

Пекин косвенно раскритиковал западные санкции против Москвы, а также призвал других глобальных игроков отказаться от так называемого "менталитета холодной войны". "Безопасность одного государства не должна достигаться за счет других. Безопасность региона не должна обеспечиваться путем укрепления или расширения военных блоков", – написали авторы документа.

Кроме того, Срединное государство сосредоточилось на важных для себя экономических вопросах: призвало облегчить торговлю украинским зерном, сохранить нынешнюю мировую экономическую систему, а также обеспечить стабильное производство и глобальные цепочки поставок. При этом Китай выразил готовность помочь в послевоенном восстановлении "зон конфликта", что вызвало критику со стороны западных комментаторов, которые обвинили Коммунистическую партию Китая в том, что она хотела бы, чтобы китайские компании обогатились на восстановлении Украины, одновременно наращивая влияние Пекина в регионе.

Создание имиджа

В ответ на китайские предложения госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Китай пытается показать, будто занят поиском мирных решений, продвигая ложный российский нарратив относительно продолжающегося конфликта. Он добавил, что если бы китайцы и русские серьезно относились к уважению суверенитета, к чему призывало правительство в Пекине, конфликт "мог бы закончиться завтра".

Большинство экспертов, комментирующих визит председателя Си в Москву, указывают на то, что для китайского лидера одной из его целей было улучшение имиджа Китая на международной арене.

"Китай пытается представить себя нейтральным игроком, который стремится скорее разрешать конфликты, чем их инициировать", – говорит в беседе с порталом Interiа аналитик Центральноевропейского института азиатских исследований (CEIAS) Барбара Келемен (Barbara Kelemen). "Хотя такие попытки не находят подтверждения в реальных делах и не встречают понимания в Европе, в некоторых странах, например, в Азии и на Ближнем Востоке, их считают весьма эффективными", – добавляет она.

В постколониальных странах глобального Юга истории о том, что во всем плохом, что есть в мире, виноват Запад в целом и Соединенные Штаты в частности, попадают на благодатную почву.

Заморозить конфликт

Профессор Михал Любина (Michał Lubina) из Института Ближнего и Дальнего Востока Ягеллонского университета в разговоре с Interia подчеркивает, что в отношении конфликта на Украине Китай ведет себя как купленный судья в футбольном матче, который притворяется справедливым, хотя на самом деле болеет только за одну команду.

"Пекин с самого начала хотел победы войск Путина. Это было видно по китайским заявлениям, прозвучавшим после начала спецоперации. Они дублировали заявления России о том, что во всем виновата НАТО, и де-факто призывали Киев к капитуляции", – говорит Любина. Он считает, что стратегической целью Срединного государства является разделенный Запад и максимально слабые отношения между Соединенными Штатами и Европой, причем чтобы последняя сохраняла нейтралитет в китайско-американском споре о мировом лидерстве. Политолог добавляет, что из-за этого Пекин будет стремиться заморозить российско-украинский конфликт.

"Власти Китая пришли к выводу, что нынешний конфликт идет не так, как им бы хотелось, поскольку он укрепляет глобальное американское лидерство и солидарность Запада. Коль скоро Россия слишком слаба, чтобы победить, то вторым лучшим решением для китайцев было бы довести дело до ничьей и превратить Украину в аналог Приднестровья, Нагорного Карабаха или Корейского полуострова", – утверждает профессор.

Барбара Келемен из CEIAS также считает, что продолжение военных действий или эскалация конфликта не в интересах Пекина. "Хотя Китай и получил экономическую выгоду от некоторых аспектов этого конфликта, дальнейшая дестабилизация в Восточной Европе может иметь негативные последствия для их иностранных инвестиций и стабильности", – говорит она. Однако на данном этапе Китай не в состоянии заставить стороны сесть за стол переговоров. По ее мнению, даже если бы переговоры между Москвой и Киевом когда-либо состоялись, Срединное государство могло бы в лучшем случае облегчить их проведение, но не выступать в роли активного посредника.

По словам профессора Любина, единственный способ остановить конфликт между украинцами и россиянами – это убедить Россию прекратить боевые действия. "Однако Пекин, хотя и является в китайско-российском союзе доминирующей стороной, не оказывает достаточного влияния на Владимира Путина, для которого в ходе продолжающегося конфликта решается вопрос быть или не быть", – считает эксперт.